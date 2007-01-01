МТС назначила нового директора в Калужской области
МТС назначила нового директора в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.04, 14:09
МТС сообщает о назначении директором филиала в Калужской области Екатерины Пятковой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Красноярском крае.

Приоритетными направлениями работы Екатерины Пятковой станут внедрение цифровых продуктов и сервисов в экономику региона, а также усиление позиции компании на массовом рынке. Большой и результативный опыт работы нового директора в построении взаимодействия с корпоративными клиентами поможет коммерческому сектору Калужской области внедрять актуальные и эффективные решения, включающие роботизацию, интернет вещей, облачные технологии, видеоаналитику, инструменты на базе искусственного интеллекта.

В задачи Екатерины войдет выстраивание взаимодействия с государственными органами власти с целью разработки и дальнейшей совместной реализации крупных цифровых проектов, в том числе направленных на повышение комфорта городской среды для калужан. Важным направлением деятельности также станет развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона и значительное расширение покрытия сети домашнего интернета и ТВ.

«Калужская область входит в десятку рейтинга цифровизации регионов, демонстрируя высокую динамику внедрения инноваций в различные сферы общества. Уверен, что опыт и компетенции Екатерины помогут продолжить этот процесс с помощью наших решений и инфраструктуры. Особое внимание будет уделено улучшению качества передачи данных, доступа жителей и бизнеса региона к инновационным продуктам МТС, в том числе на базе искусственного интеллекта, технологий Big Data и облачных платформ», — прокомментировал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Биография

Екатерина Пяткова родилась в Улан-Удэ. Окончила Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Екатерина начала свою карьеру с позиции персонального менеджера по работе с корпоративными клиентами в республике Бурятия, с 2018 года занимала позицию руководителя отдела развития в Красноярском крае, в 2020 году возглавила отдел по работе с корпоративными клиентами в Калужской области. До текущего назначения была директором департамента по работе с корпоративными клиентами в Красноярском крае.

