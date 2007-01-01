Сергей Михеев: Миграционная политика в России давно стала антинациональной
Общество

Сергей Михеев: Миграционная политика в России давно стала антинациональной

15.04, 10:21
Надежда ЕФРЕМОВА и Сергей МИХЕЕВ.
Известный политолог и общественный деятель, ведущий программы «Железная логика», более четырех часов отвечал на вопросы калужан.

Ситуация меняется

Встреча с калужанами прошла благодаря партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и лично Надежде Ефремовой, которая и выступила инициатором непростого и принципиального разговора на самые разные темы. Волонтеры и участники СВО, члены Совета ветеранов, педагоги, медицинские работники и активисты спрашивали политолога о том, что их волнует больше всего.

Но началась она на Площади Победы, где гость вместе с волонтерами и ветеранами СВО возложил цветы к Вечному огню.

Основной вектор разговора, который сразу задала руководитель регионального отделения партии Надежда Ефремова, коснулся одной из острейших проблем современной России – мигрантов.

- Вся миграционная политика, которая ведётся с девяностых годов, по большому счёту антинациональная, - убежден Сергей Михеев. -  Все реформы девяностых встроены в чужую антироссийскую, несуверенную логику. Глобализм до сих пор диктует нам, как жить, потому что реформы выстроены во враждебной для нас логике.

- Последствия очевидны, - продолжает политолог. - Мигрантские сообщества создают государство в государстве, обрастают ОПГ и начинают качать права. Это разрывает любую страну. Общероссийская повестка при таких условиях поддерживаться не может.

- Идут разговоры о лидерах диаспор, о превращении диаспор в юридические лица. А как это соответствует законам России? Я категорически против заигрываний с лидерами диаспор. Или Российская Федерация и её законы, или вы создаёте параллельную структуру власти, начинаете с ней играть и подыгрывать. Договариваться с ней — это разрушение государства изнутри, коррозия.

Жесткая позиция Сергея Михеева полностью поддерживается в калужском отделении «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

Надежда ЕФРЕМОВА и Сергей МИХЕЕВ.
Надежда ЕФРЕМОВА и Сергей МИХЕЕВ.

- Мы убеждены - миграционная политика должна строиться на привлечении мигрантов исключительно под конкретные проекты: на определённый срок, ровно столько, сколько нужно, - считает Надежда Ефремова. – Принцип трёх «П» - Приехал, Поработал, Попрощался. С перспективой постепенного отказа от иностранной рабочей силы.

Кроме того «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» давно декларирует запрет на въезд семей мигрантов. Потому что один приезжает работать, а ещё восемь садятся на плечи госбюджету.

Михеев также выступает за ревизию всех полученных за последние 20 лет гражданств.

- Выдача паспортов за деньги — это подрыв национального суверенитета, - подчеркивает он. - Огромное количество паспортов роздано непонятно кому, при том, что русские с других территорий годами не могут получить гражданство. Потому что у них нет ОПГ, они не могут давать взятки. А здесь работают преступные связи.

Надежда ЕФРЕМОВА и Сергей МИХЕЕВ вручают благодарственные письма.
Надежда ЕФРЕМОВА и Сергей МИХЕЕВ вручают благодарственные письма.

Четыре миллиарда для российского солдата

Еще одной серьезной темой разговора стала Специальная военная операция. Победа куется в тылу, и пока армия выполняет боевые задачи, волонтеры оказывают бойцам помощь, зачастую очень существенную.

Сергей Михеев еще в мае 2022 года зарегистрировал Благотворительный фонд, оказывающий помощь участникам СВО. И эта помощь весьма востребована.  

Потребности у военных самые разные – от одежды и снаряжения до систем связи и автотехники. Раненые пациенты госпиталей также нуждаются в заботе и внимании.

За четыре года фонду Сергея Михеева удалось оказать помощь на сумму более четырех миллиардов рублей, которые пошли на закупку материального обеспечения – тысячи и десятки тысяч комплектов формы и бронежилетов, систем РЭБ, дронов, сотни транспортных средств, свыше 3000 комплектов медицинского оборудования - диагностические, эндоскопические, лапароскопические комплексы, УЗИ системы,  аппараты ИВЛ, операционные и многое другое.

- Доверие, которое оказывают мне и фонду люди, помощь, которую мы собираем – все это реально спасает жизнь бойцам, как на передовой, так и в госпиталях, - говорит Серей Александрович.

Тема заботы о наших бойцах затронула практически всех участников разговора, ведь сегодня в волонтерское движение вовлечены тысячи калужан. Региональное отделение «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» с самого начала СВО ведет активнейшую системную работу по доставке помощи как в воюющие подразделения, так и в социальные учреждения освобожденных территорий.

Сама Надежда Ефремова уже более трех десятков раз пересекала ленточку с большими гуманитарными грузами, доставляя необходимую помощь нашим солдатам и детям Донбасса.

Более четырех часов продолжался разговор Сергея Михеева и Надежды Ефремовой с калужанами. Участников встречи интересовало все – от событий внутри России до процессов, формирования многополярного мира и разрушения прежней однополярной системы.

Логичным завершением встречи стало награждение калужских волонтеров-добровольцев. Сергей Александрович и Надежда Игоревна лично вручили им благодарственные письма и медали «Участнику гуманитарной помощи».

