Житель Износковского района обманул знакомых на 162 тысячи рублей
Во вторник, 14 апреля, прокуратура Износковского района сообщила о вынесении приговора 60-летнему мужчине.
По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве.
— С января по апрель 2025 года мужчина из корыстных побуждений убедил четырёх своих знакомых дать ему деньги на сумму 162 тысячи рублей, пообещав вернуть в срок. Деньги мужчина потратил и скрылся с места проживания с целью уклонения от возврата долга, - уточнили в прокуратуре.
Суд дал ему принудительные работы на один год шесть месяцев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь