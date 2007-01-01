Житель Износковского района обманул знакомых на 162 тысячи рублей

Во вторник, 14 апреля, прокуратура Износковского района сообщила о вынесении приговора 60-летнему мужчине.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве.

— С января по апрель 2025 года мужчина из корыстных побуждений убедил четырёх своих знакомых дать ему деньги на сумму 162 тысячи рублей, пообещав вернуть в срок. Деньги мужчина потратил и скрылся с места проживания с целью уклонения от возврата долга, - уточнили в прокуратуре.

Суд дал ему принудительные работы на один год шесть месяцев.