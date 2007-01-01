Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Житель Износковского района обманул знакомых на 162 тысячи рублей
Житель Износковского района обманул знакомых на 162 тысячи рублей

Евгения Родионова
14.04, 11:32
0 449
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 14 апреля, прокуратура Износковского района сообщила о вынесении приговора 60-летнему мужчине.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве.

— С января по апрель 2025 года мужчина из корыстных побуждений убедил четырёх своих знакомых дать ему деньги на сумму 162 тысячи рублей, пообещав вернуть в срок. Деньги мужчина потратил и скрылся с места проживания с целью уклонения от возврата долга, - уточнили в прокуратуре.

Суд дал ему принудительные работы на один год шесть месяцев.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+