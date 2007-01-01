DOGMA создала арт-объект «Лифт в будущее» в бизнес-центре на Болдина
DOGMA создала арт-объект «Лифт в будущее» в бизнес-центре на Болдина

Федеральная компания DOGMA ко Дню космонавтики представила новый арт-объект «Лифт в будущее» в Калуге. Художественная композиция появилась на первом этаже бизнес-центра на улице Болдина, превращая привычное офисное пространство в новую точку притяжения.
Арт-объект выполнен в космической тематике: на стене у лифтов изображены звезды, планеты и, устремлённая вдаль ракета. Композицию дополняет фигура космонавта. Пространство лифтов здесь становится частью художественной идеи, усиливая не только ощущение движения вверх, но и задавая более глубокую метафору. Поднимаясь с этажа на этаж, человек символически наблюдает за тем, как меняется город: Калуга растёт, обновляется и обретает новый облик благодаря строительству новых жилых комплексов. Проект «Лифт в будущее» реализован совместно с калужскими художниками студии «Искусство_не_десерт» Владимиром Голиком и Ольгой Горюновой.

Калуга по праву считается колыбелью космонавтики, и сегодня эта тема выходит за пределы музеев и памятных дат, становясь частью городской среды. Новый арт-объект органично вписывается в этот контекст, продолжая формировать узнаваемый образ Калуги.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный проект компании. В 2024 году компания создала крупный мурал на фасаде бывшего спичечно-мебельного комбината «Гигант» на улице Болдина. Изображение космонавтки высотой 25 метров и шириной 16 метров стало заметным городским акцентом. Если тогда космическая тема была вынесена на фасады, то теперь она получила развитие внутри архитектурных пространств, делая искусство ближе к повседневной жизни горожан.

eyJpdiI6Ijl6bzI5VC9TLzcvbmhhU05IVm9xd0E9PSIsInZhbHVlIjoiaUZvUzJDUVJGdEJRNXRCdWtyczN3SkE5OFZWL3dNR3hVYjJJaElBMk5na0RvU3NDWTFpaEorTzFTN0tPSWNWQldsYXRNY1N2UkV1T29RMlluRVpUWEJFckU1b1AxWWsvRFJ6UWFSMmxsOUVUM3dlZ1dMY0NqVzNoaFBta0N5bVVGdEprdENVSnlPV1RxU1gxSW9QcEhpTW93NVd5L1JSRTJ6bWY0eURSUExCK3djNS9XajVKV1MvK1kxUXJwRnNTdmVqbURVY3JCZzhkalUwUDU1RjFtbFdVblhyRVJNMVY3UjBMM1U0WWZXSFkyN0loQklCVVZRS2EzdFpiK2NKR2RJbFg0dEh2S05TMjd1cVIxSVBLdVZSSldiQ2hDUE1GdlVHUDBsSVRQZ1crS3dBbkZuTVZFZlNobkw3L3M5ODFycmJYdUxubGorZ0paZHpjcVJad2gxY1dPNFg1Q01XMmJ1SUZPOFFCeEovWXppSXRmbk5BQW1tcjIreWZXSVJoT3hiNzM4Qk8wbjlKMTh1L2cvTk56OE16MWpGUWtyTk9zT0g0Vm8rcWgwZmR5b25mbFVGY2NDdHA3bGExOHloMyIsIm1hYyI6ImU2OTVmMzc4NTc3NGI4Njc1ZjUzZGFhMTNhNjM0ZTkyYmIwMGFjMDJmN2ZjMDY1ZTdjNTJiYTllMDAyOWI5OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IitHVFpVMm90bWFZWkJtcXVDTEsrelE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0kwMTNrakN1NUtTTjBPY05rYWxrQ253anB0VFFPZ2FmY1N3djI1VGdBczBJNnpLaC8zWThmNnZIb01KY2pCdWFiUEVOeXdwQW1YNmM1VHpIYStZT2NOUjB2UFFoODFJT1daMnViTFptUkJXc2ZDdmJ6YmhQTFBzcDhVcUJxYXVHbTdUbkNyS2N4bGN3NlU4dXV6NENkcHhvQXg2TkNIZElhOTk2Mi9nWkY4NkI5TmRtWjZMQy9RK3g3eUJ4VWJJQS93bUhpcEZhcHRiTkROaTVLMWN1YlZDTkVkWk5ocnRHTCtBM1J4Z0xobm95bE1ldGYyQWYyeUlMWnBDeExzTUtmVzJteEpMWFZsTGt2NWFYdWdId0xRZWVpQVgvQXNTRmkvSXNFWnE1RExCN1hmVXNIajVDMGxBRGpXdUhPc2RycmxVN050NUVwOEpWSjlkQlcwNjRwNVlPR01jM3F4ZG9SMCsxeDdEMlNsanRERytmVGdFR2R1NktmWkJjbkJON0gxaHduZ3UxMDdZaU83QVh2eWtIOUpQeUh5OHMrZG4zNGRTM200TnFHOUVnSm9MWEZYRXVXcitkTlBCVzdTTEJCZzdkaThBTkpCZTc4bHJRbnR3ZDlkdC9RWlhIT1l0RnJ0MGx1U0ZGZW5uTnRxM2llSyt6VDZOQWdFalZ0Uy8vdENBUmdWN2cwVFA3NVdSZ21SeC9JdzBwRGp6N3RrQ1k2a3pRMnpMdVNLcFB2WXRUZVcvQTd4YnJYTnRHbFJwd1UyR3VwenlaUldsOTRkcTU0cnNLTW9Wck5KVXcycmoySmFHYldoWEczbkhyckV5TUh5MHJVbmQwNSt1MGxHcyIsIm1hYyI6IjMyODhhMzYzMzYzZjdhODAzMTQ2MjAyMTRjN2U2N2EyMDA5NzIwMzQ3MmRhMGQ4NjY1NDhmNzE4NzUxZWY0YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
