DOGMA создала арт-объект «Лифт в будущее» в бизнес-центре на Болдина

Федеральная компания DOGMA ко Дню космонавтики представила новый арт-объект «Лифт в будущее» в Калуге. Художественная композиция появилась на первом этаже бизнес-центра на улице Болдина, превращая привычное офисное пространство в новую точку притяжения.

Арт-объект выполнен в космической тематике: на стене у лифтов изображены звезды, планеты и, устремлённая вдаль ракета. Композицию дополняет фигура космонавта. Пространство лифтов здесь становится частью художественной идеи, усиливая не только ощущение движения вверх, но и задавая более глубокую метафору. Поднимаясь с этажа на этаж, человек символически наблюдает за тем, как меняется город: Калуга растёт, обновляется и обретает новый облик благодаря строительству новых жилых комплексов. Проект «Лифт в будущее» реализован совместно с калужскими художниками студии «Искусство_не_десерт» Владимиром Голиком и Ольгой Горюновой.

Калуга по праву считается колыбелью космонавтики, и сегодня эта тема выходит за пределы музеев и памятных дат, становясь частью городской среды. Новый арт-объект органично вписывается в этот контекст, продолжая формировать узнаваемый образ Калуги.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный проект компании. В 2024 году компания создала крупный мурал на фасаде бывшего спичечно-мебельного комбината «Гигант» на улице Болдина. Изображение космонавтки высотой 25 метров и шириной 16 метров стало заметным городским акцентом. Если тогда космическая тема была вынесена на фасады, то теперь она получила развитие внутри архитектурных пространств, делая искусство ближе к повседневной жизни горожан.