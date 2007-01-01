В Калужской области снимают мультфильмы о героях спецоперации

В регионе запустили проект «Современные были о Героях земли Калужской». Инициатива принадлежит группе энтузиастов при поддержке Института развития интернета, рассказал 13 апреля губернатор Владислав Шапша.

Реальные истории бойцов спецоперации пересказывают в формате былин, а потом по этим текстам создают анимационные ролики.

Первым героем мультфильма стал Павел Балясников из Спас-Деменска. Он ушёл на фронт добровольцем в самом начале спецоперации, командовал отделением зенитно-ракетной батареи и трижды был ранен. Последнее ранение оказалось самым тяжёлым — потребовались операции и долгое восстановление.

Владислав Шапша отметил, что проект задуман прежде всего для молодёжи.

Анимационные ролики планируют публиковать в интернете — чтобы их могли увидеть не только калужане, но и жители других регионов.