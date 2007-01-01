Калужанин продал чужую банковскую карту мошенникам

Во вторник, 14 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужский районным судом приговора молодому человеку.

По данным объединённой пресс-службы судов, он продал чужую банковскую карту, которую потом использовали мошенники.

— Студент из Калуги купил у приятеля карту за пять тысяч, а затем продал её знакомому уже за семь. Он понимал, что картой будут пользоваться незаконно. Позже на этот счёт потерпевший перевёл 69 900 рублей, - уточнили в пресс-службе судов.

Суд дал молодому человеку один год шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Деньги, полученные за продажу карты, конфисковали.