Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужанин продал чужую банковскую карту мошенникам
Общество

Калужанин продал чужую банковскую карту мошенникам

Евгения Родионова
14.04, 10:19
0 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 14 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужский районным судом приговора молодому человеку.

По данным объединённой пресс-службы судов, он продал чужую банковскую карту, которую потом использовали мошенники.

— Студент из Калуги купил у приятеля карту за пять тысяч, а затем продал её знакомому уже за семь. Он понимал, что картой будут пользоваться незаконно. Позже на этот счёт потерпевший перевёл 69 900 рублей, - уточнили в пресс-службе судов.

Суд дал молодому человеку один год шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Деньги, полученные за продажу карты, конфисковали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+