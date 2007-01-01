Первые грибы пошли в калужских лесах
Во вторник, 14 апреля, заповедник «Калужские засеки» опубликовал фото саркосциф австрийских. Эти грибы традиционно одними из первых прорастают в нашем регионе весной.
Саркосцифа является съедобным грибом, хотя её сбор, как и других грибов, на территории заповедника запрещен.
Леса региона начали заполнять первоцветы, готовятся распуститься листья на деревьях.
