Главная Новости Общество Первые грибы пошли в калужских лесах
Новость дня Общество

Первые грибы пошли в калужских лесах

Дмитрий Ивьев
14.04, 08:41
835
Во вторник, 14 апреля, заповедник «Калужские засеки» опубликовал фото саркосциф австрийских. Эти грибы традиционно одними из первых прорастают в нашем регионе весной.

Саркосцифа является съедобным грибом, хотя её сбор, как и других грибов, на территории заповедника запрещен.

Леса региона начали заполнять первоцветы, готовятся распуститься листья на деревьях.

