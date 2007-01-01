Калужские работодатели рассказали, чем мотивируют сотрудников

Сервис SuperJob опросил представителей компаний из Калуги и выяснил, какие бонусы они предлагают своим сотрудникам помимо зарплаты.

Самым популярным пунктом в компенсационном пакете стало обучение за счёт компании. 55% работодателей готовы оплачивать курсы и повышение квалификации — это уже практически стандарт для многих организаций.

На втором месте — подарки к праздникам и корпоративные мероприятия. Такие бонусы предлагают по 51% компаний. Почти половина опрошенных работодателей (43%) готова оказать материальную помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Каждая третья организация компенсирует расходы на мобильную связь и интернет — правда, обычно это касается отдельных категорий работников, чья деятельность связана с постоянными звонками или удалённой работой.

Добровольное медицинское страхование оплачивает каждый четвёртый работодатель (25%). А вот компенсацию за занятия фитнесом предлагают реже — только 14% компаний. Столько же (14%) готовы давать сотрудникам несколько дополнительных дней к отпуску.

Льготные путёвки в санатории или дома отдыха предоставляют 12% организаций. А в 8% компаний работники могут бесплатно проконсультироваться с корпоративным психологом, юристом или финансовым советником.