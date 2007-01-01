Калужские работодатели рассказали, чем мотивируют сотрудников
Общество

Калужские работодатели рассказали, чем мотивируют сотрудников

Дмитрий Ивьев
13.04, 15:22
Сервис SuperJob опросил представителей компаний из Калуги и выяснил, какие бонусы они предлагают своим сотрудникам помимо зарплаты.

Самым популярным пунктом в компенсационном пакете стало обучение за счёт компании. 55% работодателей готовы оплачивать курсы и повышение квалификации — это уже практически стандарт для многих организаций.

На втором месте — подарки к праздникам и корпоративные мероприятия. Такие бонусы предлагают по 51% компаний. Почти половина опрошенных работодателей (43%) готова оказать материальную помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Каждая третья организация компенсирует расходы на мобильную связь и интернет — правда, обычно это касается отдельных категорий работников, чья деятельность связана с постоянными звонками или удалённой работой.

Добровольное медицинское страхование оплачивает каждый четвёртый работодатель (25%). А вот компенсацию за занятия фитнесом предлагают реже — только 14% компаний. Столько же (14%) готовы давать сотрудникам несколько дополнительных дней к отпуску.

Льготные путёвки в санатории или дома отдыха предоставляют 12% организаций. А в 8% компаний работники могут бесплатно проконсультироваться с корпоративным психологом, юристом или финансовым советником.

eyJpdiI6IklQRDJtRDRhMjVES016UURUUHJEWlE9PSIsInZhbHVlIjoiMytTMnZMMi92SFFSdVRGRllnNzZoSThLRkFZZWQwTC8vRmNXZmoxVjByYnpJZFlOVWZ0bC9pY3VxSENIWm9JSUFrMkhFOWhPM0tjWG9xT3JrbFhvSzZQUkpQVnFrd0FJUjEyN3J2cVFObkJ2MEdRQ09WZG9lKzZ4c0VjTjdPT1FHcE9TZzB6TlFlQkkvM2NqYTh0YmlZQmVVZVF2N2FCTTZTU2hlZ0FqQ043am5RaFFuelZLbEo2VytOQTFhUVZKWWdidmN2Q09iTGIrVldNT2NNczVCQklFVFRZdGhmcEJDbE4vZDZzWkRCbHlOVXdUTFlTZ0VEZmM1VE0xRFhoV2tOZmVSbkxuRGgyRGkvM1J2NjV0NzRXUVZQRGpyQVhrVVRiQU5sTTA3UWRVZDBjNUNDUkhOQjNoVXNoK0NPRWlsbFIxZUVLTXFRK3BCNEVxaFE4NWthL3hzOUM4T1BDUDdDcE1XQ1c0blNaMG45a0FJT1N3VmlUSGlJTXd6MmVsUzR6M2JndithYk93MG9oQS9WbFpNVm4weHo0RDBnRUJ3amFHQmNEUXU1dU5iallqU3FLd25hQVVTckdxOVdwNSIsIm1hYyI6ImZiMzNmZjFkNDQwZjlhMmE0YjM0YjUwYmQ1MGNhMDYyYjhlZGRhZDY1MzJhY2JmMzFhOTZhMTMzY2E4NTgyYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im92NkM4bENDemFCSTNqaTBqSDYzNGc9PSIsInZhbHVlIjoibHRuNE0xY0VRSGJ3aFJtYmlPc1oyS1I5SThhRlNjdkpQcDNjeWVxRnFkdHo3T1lydEY3WVpvRlVpTktGczJRcjBKTjhScHJKVmNYeEtBZlcrbzlqbmJwNHBWZHgvQ3NQeXRhcUNPTkp4dFdaWENybkFiUFFGb250WFU2MUloTTJZRTlDOGs1M1VVZVFDUDJxNkRpdDhhdHRMZ3BOUnlkQ3VLeEh4VXAzdDFGTTRBbXhzU0dKeUJRczRYdWxmZURTWDR6Q3pVNzcxN3dSWkdBL1FERDl6NXRUMVVrMFltem9TOVhtSWlNYUxXVUsweE5oWkkyb1lYeUpwUFJwamZpRm12b0RHU1BwS3lVZVJUUklCV2hmVjBFcndQZGk5aUhKczVKb3ZiVllZUzY3M0l2MXo3K3NtajJ3Mi9BVVJBUnJpTzRvbjliUjRCMmo1bFUwOTZ2R3ozV2pCckpqQWt1WDZ2S0JsN091NlUybEVxZVAzK2lITy9lQW93MVZvRG5IUjFxa2xINlJESTBGS3VjQ1pIWS9UNXhwOHRHS3VCdHYvOFE0VTJzeTMvT3BZVTRLZzhvY1V1N3pxMzMzeWFPQVFXOWU2akFOT2lOR0lJaG00ZnJ4K1pGeUNjNjNmTzdmcUYwcFoyMVpzakMrVTFkSGI0cFVGY3NOM3FtMWg5L2F5MFExMGZpVHRvekdNVXBvTWNZdkF6YjdqbkVEcEZpVXBrZkVPdjhoWm5jUjhPbjZyNGxscGdCdS9vOUNuV2dyTVdNd3Z6VzhrUmVQcnZRSWVDTGh2a3lrbEdMVjZEMGpndEwxSFlUZmhUVDBEdXF6VjFZNy9yZmVkRkZVUzcvcSIsIm1hYyI6IjBhY2JiOTBiM2M3YjZkOTJkYzY3OTQ5OTkzMTU3YmFjMTlmZWQ3MWI4NWZmYzNkMmY1NGRiNjgzNjdiNTc1MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
