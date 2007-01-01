Главная Новости Общество Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 16 сантиметров
Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 16 сантиметров

Дмитрий Ивьев
13.04, 15:36
Уровень воды в реках Калужской области постепенно снижается — паводок отступает. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по состоянию на 13 апреля.

За последние сутки в Оке вода опустилась ещё на 16 сантиметров. В Угре, в районе Товарково, уровень упал на 8 сантиметров. В Жиздре, в Козельске, река стала мельче на 6 сантиметров.

Единственное исключение — река Протва: там за сутки вода, наоборот, поднялась на 6 сантиметров. Специалисты отмечают, что такие колебания в пределах нормы для весеннего периода.

eyJpdiI6IkxGT2lMWGpuTUpnZEFjY21hWWFrU3c9PSIsInZhbHVlIjoiMmdwNzExY3k0VGhmS3RKQ3paOVRVZDJBeVpUdDRRYmU2RFNuR0wwdlp0bXJoMFpVeDUyV1hsWUFoMGJFSUdhSUxGSDFqZGhKbE80VFdkMFp5SWhCREtNcy9oZHE0MHp5d0ppMzFnaktjV25vOXowbTQ2KythVzJPeEVXREVnS2txZ2cxQm91U01hZUowT1kxZVUzWGoyWDRXVEd3ZTc0YSsyd01xNFFoR09WcUw3Wmo0c1NBa20zYldoSzQrbjdoYVJhUmY0UEpKYmhJMVcySVBSK3lVVWZleE5GWWc0SUUwUStibWZ5N1dvb2pta2hQNzRxQkk1Q0NvUUd4eUo5QjRYUVovMitHRm9qMVVFYmtPRnpKc3NMWW53SVNrdW5hUkpOWjl4NmFBdTh2OWZVSnY1QmJNN1ZVRWM3NWpWQXhsaEdaN2M1UnhrbkNLRHJmaTAwNWpSZkFjQ002ZzR5dTZZcTVrMGdPaStiaFphRUdwZ3NpNnU0Qkh4T1FTREdvSEcvNVN1R0J5YXlvbEg1Q25DTElwMDZScTduUFN6VWMvUTVWRXM0UDYwa1R6eXB6eVRTRzlIaEZ2K1FjOTN2WSIsIm1hYyI6IjgwNjA0MTcwZmRmMWZlMmM0ZmY3MTE3YWY0NGYxNDFjODY4ODE5MGY0ZDI4NTY2M2EzMDRjOGYyYjdhMmQ4NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImREYVdXTzQ0Y0F4ZjZEM09venpwd1E9PSIsInZhbHVlIjoiZUV1WnQ4UndyOWovVWhkRjB4ZjVzdnJIc0gyZDV6RkprQ2ZWQ0V3WmwxY3gweFVpbHdQZWwvTGZvT1hKRlBDRjlURzVFWE5pUy9QMDJzVVlOMU45cmI0MnRFelA2dEdXNFJnNlVwSWlGeUxmTTZpczZQWmZEaWdWWm9PN3ZZSU8ySUFVT2tMbXlXS1pHbHFkTTdmU1BLRmtPeUpCZlg2WkVmS2tkOHpZbWt2aE9DRmhmSUVydVJweDY5L1ZzR1dGdDM1RVp5cytrc0ZnQzRRSi9ENVAwSlRTSGJ4MnZjZkpPOTNkTXdMSHdxa2c1Vm9sanFQR2hJN09zOUhsUHQzd2R3TnBJVVVibFlPY3A4WHJZZGp6cmRPMmN0ejh2dk5KbVh5UnRmUkM4WHBYWUxUYUg4TzBpK2VveitSYnV5R0N0dXFHWGRPNW5VdXdQcCtnL1Z5eGYzYTJWaE02L1NIQXYrREZJT3FCcEtrSWVSSUNVbktHOGk2a3VoUm1DZHlXU0F3UnFwQTF1Q1ZoNHI4a2tQOHVndVg4M3ByS3lxNExvaU56NEgwbVM4OXFkdDB0SEEreHJic3gwbDhvRE9KcThwUmEyc3l1c0syUy9XWjN4ZE9MazJZSHRLT2diWUxhWGN5bGV0R2t5OU1qNk1lUFdGUkxxZk5jeDNpU01PK3BFUWhJYUxCUnZLcUgvOS9qbllNME5ZcTN3M0Z1OW1uaURpYUNGaHZuRmtzb1QyK3BIRklYUW4wQWhBUklBV3NOc3Jhb3VRNlRrcnBxeGdxTlBkRVd1T2N0QVNJRnhjRng4MUM3ekhLMTYxK1lXdUJWQ25JZXM4dTF2QXpxOU1pRyIsIm1hYyI6IjhiMWQ4MjNhMzkzMzFkMjZhZWQxM2JmMjkzMWNjOGNmMGFhNGU4Y2M0ZDU4YjY4MDVhNzQwZTc4NWI2ZmI4MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
