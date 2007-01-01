Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 16 сантиметров

Уровень воды в реках Калужской области постепенно снижается — паводок отступает. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по состоянию на 13 апреля.

За последние сутки в Оке вода опустилась ещё на 16 сантиметров. В Угре, в районе Товарково, уровень упал на 8 сантиметров. В Жиздре, в Козельске, река стала мельче на 6 сантиметров.

Единственное исключение — река Протва: там за сутки вода, наоборот, поднялась на 6 сантиметров. Специалисты отмечают, что такие колебания в пределах нормы для весеннего периода.