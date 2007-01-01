Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области
За неделю, с 6 по 12 апреля, к врачам обратились 5349 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Также зафиксированы девять случаев гриппа.
Суммарная заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12,86%.
Семь случаев гриппа выявили в Калуге, по одному – в Перемышльском и Дзержинском районах.
В больницы госпитализировали 34 человека.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь