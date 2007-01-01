Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.04, 14:58
За неделю, с 6 по 12 апреля, к врачам обратились 5349 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также зафиксированы девять случаев гриппа.

Суммарная заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 12,86%.

Семь случаев гриппа выявили в Калуге, по одному – в Перемышльском и Дзержинском районах.

В больницы госпитализировали 34 человека.

