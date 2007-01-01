В Калужской области ветераны спецоперации получают медицинскую помощь в новом формате

Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, эта работа ведётся совместно с Фондом «Защитники Отечества».

С 2024 года в области проводится диспансеризация бойцов. Пройти обследование можно по месту жительства, а в отдалённые населённые пункты выезжают специальные бригады врачей. Главным медицинским центром стала новая поликлиника на Правобережье Калуги, оснащённая современным оборудованием. Только за первые три месяца 2026 года диспансеризацию там прошли уже 275 участников СВО.

Для тех, кому требуется восстановление, работают три больницы и специализированный реабилитационный центр на базе областной больницы. Он открылся в сентябре 2025 года и располагает необходимым оборудованием. За время работы центра помощь там получили около 160 человек.

Кроме лечения и реабилитации, в регионе организовано бесплатное зубопротезирование. Также ведётся работа по направлению на санаторное лечение — в 2026 году уже выделено 173 путёвки.

Владислав Шапша подчеркнул, что главная цель — сделать медицинскую помощь максимально доступной, качественной и удобной для каждого ветерана.