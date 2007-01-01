Говрят, что вода в ней питьевая.

Фото автора.

Вы помните фильм «Карнавал»? Там Ирина Муравьева пила воду из колонки на ул. Смоленской.

Так вот, эту самую колонку вернули к жизни!

Случилось это сегодня, 13 апреля в рамках международного фестиваля «Циолковский».

Конечно, все сразу вспомнили сцену, где Нина Соломатина спускается с пригорка и пьет воду.

Идея восстановить эту частичку истории пришла в голову местному Союзу журналистов. Говорят, теперь это будет новая точка притяжения — колонка стояла здесь с 1950-х годов.

На открытии собрались журналисты, писатель Алексей Урусов, приехала актриса, режиссер Наталья Бондарчук.

- Для Ирины Муравьевой Калуга стала очень значимым городом. Она не раз была здесь, приезжает к нам с гастролями Малого театра и, знаете, сама себя считает почти калужанкой, - заметил Алексей УРУСОВ. - Ведь именно роль Нины Соломатиной сделала ее известной на всю страну.

А песня «Позвони мне, позвони» — это вообще легенда! В театре даже шутили над Александром Абдуловым: «Саш, тебе Муравьева просила позвонить».

Несколько лет назад Ирина Владимировна приезжала на съемки передачи для центрального ТВ, и тогда колонка еще работала.

Она удивилась, прошлась по местам съемок — по Гостиным рядам, по Каменному мосту.

И теперь, когда она в декабре приедет к нам с гастролями снова, мы обязательно пригласим ее попить водички и вспомнить молодость.

Кстати, режиссер Татьяна Лиознова вложила в сценарий ильма «Карнавал» свою судьбу - она сама когда-то пила из такой же колонки, неудачно поступала в Москву и хотела стать актрисой.

Наталья Бондарчук была знакома с Татьяной Лиозновой.

- Я лично знала Танечку Лиознову и знаю Ирину Муравьеву - это замечательные люди, - сказала Наталья БОНДАРЧУК - Танечка много сделала для моей мамы, актрисы Инны Макаровой, которой в этом году исполняется 100 лет.

Лиознова поставила маме танец Кармен во ВГИКе. А мама смеялась: «Какая я Кармен? Я из Сибири, там тайга!»

Но она станцевала так, что Фадеев сказал: «Я не знаю, какой была Кармен, но то, что это Любка Шевцова — точно!»

И мама получила роль в «Молодой гвардии».

А Ирина Муравьева… Если человек умеет играть острохарактерные роли, он умеет всё. Она здесь проявила талантище.

Мы с ней встретились в поездке в Югославию, она чудесный человек.

Что касается колонки... вода всегда пригодится!»