В Калуге работодатели встретятся со старшеклассниками и студентами

Дмитрий Ивьев
13.04, 11:04
В рамках проекта «Работодатель года – 2026» медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» организовывает конференцию со старшеклассниками и студентами.

20 апреля в отеле Hilton Garden Inn Kaluga на Салтыкова-Щедрина, 74, корп.3, состоится встреча представителей работодателей Калужской области с молодежью.

В программе конференции запланированы выступления работодателей-участников, а также прямое общение молодежи с представителями компаний.

Мероприятие начнётся в 11:00.

Желающие принять участие могут предварительно записаться по тел.: (4842) 79-04-54 или электронной почте fti@kp.kaluga.ru.

