Ока за сутки опустилась на 17 сантиметров

В реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.

За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 17 сантиметров, сообщили 12 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.

В Протве вода осталась на прежнем уровне.

Угра в Товарково опустилась на шесть сантиметров.

Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на 18 сантиметров.