Ока за сутки опустилась на 17 сантиметров
В реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды.
За последние сутки в Оке на территории Калуги он уменьшился на 17 сантиметров, сообщили 12 апреля в Главном управлении МЧС. Пик был достигнут 3 апреля - 501 сантиметр.
В Протве вода осталась на прежнем уровне.
Угра в Товарково опустилась на шесть сантиметров.
Уровень воды в Жиздре в Козельске снизился на 18 сантиметров.
