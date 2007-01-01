В Калуге прошла космическая зарядка

В рамках «Недели космоса» члены Молодёжной палаты при Думе Калуги провели космическую зарядку для студентов Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

«65 лет назад, 12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин совершил первый полёт в космическое пространство. Весь мир в очередной раз убедился в выдающихся возможностях нашей страны. Гений учёных и конструкторов, отвага и самоотверженность космонавтов позволили одержать победу в космической гонке. Очень важно сохранить память об этом подвиге и героях той великой эпохи среди молодого поколения. Благодарю членов Молодёжной палаты, организовавших замечательное мероприятие, позволившее студентам КГУ ощутить сопричастность с одним из величайших событий в истории России. Желаю всем ребятам успешной учёбы. Уверен, в дальнейшем они поведут нашу страну к новым победам и достижениям!», – прокомментировал председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.