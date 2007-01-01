В Калужской области реки упали за сутки на 9–35 сантиметров

11 апреля спасатели зафиксировали очередной спад воды на реках Калужской области.

Ока в Калуге опустилась на 35 сантиметров. Максимальный подъём здесь был 3 апреля — тогда река поднялась до 501 сантиметра от нуля гидропоста.

Протва у Спас-Загорья потеряла 9 сантиметров. Пик пришёлся на 3 апреля — 656 сантиметров.

Угра в Товарково упала на 11 сантиметров. Больше всего вода поднялась 1 апреля — до 545 сантиметров.

Жиздра в Козельске стала ниже на 21 сантиметр, её максимум тоже был 1 апреля — 628 сантиметров.

Почти все подтопленные участки уже освободились от воды. Исключение — обнинское СНТ «Электромонтажник»: там подтоплены 56 участков и 45 домов.

Спасатели прогнозируют, что 12 апреля подтоплений не будет.