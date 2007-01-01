Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калужской области реки упали за сутки на 9–35 сантиметров
Общество

В Калужской области реки упали за сутки на 9–35 сантиметров

11 апреля спасатели зафиксировали очередной спад воды на реках Калужской области.
Ольга Володина
11.04, 18:40
0 289
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ока в Калуге опустилась на 35 сантиметров. Максимальный подъём здесь был 3 апреля — тогда река поднялась до 501 сантиметра от нуля гидропоста.

Протва у Спас-Загорья потеряла 9 сантиметров. Пик пришёлся на 3 апреля — 656 сантиметров.

Угра в Товарково упала на 11 сантиметров. Больше всего вода поднялась 1 апреля — до 545 сантиметров.

Жиздра в Козельске стала ниже на 21 сантиметр, её максимум тоже был 1 апреля — 628 сантиметров.

Почти все подтопленные участки уже освободились от воды. Исключение — обнинское СНТ «Электромонтажник»: там подтоплены 56 участков и 45 домов.

Спасатели прогнозируют, что 12 апреля подтоплений не будет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
протва паводок ока угра жиздра река
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+