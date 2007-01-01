На Силикатном загорелась квартира в пятиэтажке

Вечером 11 апреля в микрорайоне Силикатный загорелась квартира.

Видео с полыхающим огнём прислал наш подписчик.

По словам очевидца, пожар вспыхнул на пятом этаже многоквартирного дома. Спасатели уже работают на месте.

Официальной информации о пострадавших и причинах возгорания от служб спасения пока не поступало.