В Калуге разыскивают 19-летнего парня
В Калуге разыскивают 19-летнего парня

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 19-летнего Милослава Эдуардовича Гурьева.
Ольга Володина
11.04, 16:09
0 699
Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Молодой человек пропал 9 апреля.

По данным волонтёров, парень может находиться в Калуге или Брянске. Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, светло-карие глаза.

В день исчезновения он был одет в чёрно-оранжевый спортивный костюм и кроссовки. С собой у него был чёрный рюкзак. Всех, кто знает, где может быть Милослав, просят звонить на горячую линию «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.

