В Калуге разыскивают 19-летнего парня
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 19-летнего Милослава Эдуардовича Гурьева.
Молодой человек пропал 9 апреля.
По данным волонтёров, парень может находиться в Калуге или Брянске. Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, светло-карие глаза.
В день исчезновения он был одет в чёрно-оранжевый спортивный костюм и кроссовки. С собой у него был чёрный рюкзак. Всех, кто знает, где может быть Милослав, просят звонить на горячую линию «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь