Полиция Обнинска проверяет обстоятельства драки на вокзале

В ОМВД России по городу Обнинску 11 апреля сообщили о начале проверки по факту драки на вокзале.

Информация об инциденте появилась в интернете — её обнаружили сотрудники при мониторинге соцсетей.

Официальных обращений от пострадавших или свидетелей в полицию не поступало. Тем не менее, информацию зарегистрировали в инициативном порядке, чтобы разобраться в случившемся.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства драки и ищут её участников. По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.