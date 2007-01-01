Полиция Обнинска проверяет обстоятельства драки на вокзале
В ОМВД России по городу Обнинску 11 апреля сообщили о начале проверки по факту драки на вокзале.
Информация об инциденте появилась в интернете — её обнаружили сотрудники при мониторинге соцсетей.
Официальных обращений от пострадавших или свидетелей в полицию не поступало. Тем не менее, информацию зарегистрировали в инициативном порядке, чтобы разобраться в случившемся.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства драки и ищут её участников. По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь