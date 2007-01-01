Калужские аграрии готовятся к весеннему севу на 20 тысячах гектаров
Калужские аграрии готовятся к весеннему севу на 20 тысячах гектаров

В Калужской области прошёл традиционный смотр техники перед весенне-полевыми работами.
Ольга Володина
11.04, 13:22
Фото: Министерство сельского хозяйства Калужской области.
Мероприятие состоялось 10 апреля на базе ООО «Калужская МТС». Компания работает 22 года, и объём заявок от аграриев постоянно растёт — в этом году фермеры попросили обработать 20 тысяч гектаров, что заметно больше, чем в прошлом сезоне. Чаще всего заказывают расчистку полей от кустарников.

Технический парк пополнили 10 новых тракторов «Кировец» с Петербургского завода. Всего в распоряжении МТС 262 единицы техники: тракторы, комбайны, плуги и прицепное оборудование. Кроме того, в новом сезоне аграриям помогут беспилотники — специалисты уже прошли обучение. Дроны будут использовать для обработки посевов, а в перспективе — для борьбы с борщевиком.

По словам министра сельского хозяйства области Александра Ефремова, заключено 26 договоров на вспашку, дискование, культивацию и сев. Весной работы пройдут на площади более 20 тысяч гектаров. Топливом хозяйства обеспечены в полном объёме.

