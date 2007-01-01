За сутки калужские спасатели выезжали на четыре пожара и одно ДТП

В МЧС по Калужской области рассказали о работе спасателей 10 апреля.

За сутки сотрудники несколько раз выезжали на происшествия.

В Дзержинском округе в Полотняном Заводе загорелось складское помещение. В Козельском округе в селе Попелево на улице Мира горела квартира. Все возгорания ликвидировали. Пострадавших нет.

Авария случилась в Боровском округе. На 20-м километре трассы «Боровск – Малоярославец» столкнулись три транспортных средства. Спасатели выезжали на место ДТП. В аварии пострадал один человек.

Всего за сутки сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации 4 пожаров и 1 дорожно-транспортного происшествия.