За сутки калужские спасатели выезжали на четыре пожара и одно ДТП
В МЧС по Калужской области рассказали о работе спасателей 10 апреля.
За сутки сотрудники несколько раз выезжали на происшествия.
В Дзержинском округе в Полотняном Заводе загорелось складское помещение. В Козельском округе в селе Попелево на улице Мира горела квартира. Все возгорания ликвидировали. Пострадавших нет.
Авария случилась в Боровском округе. На 20-м километре трассы «Боровск – Малоярославец» столкнулись три транспортных средства. Спасатели выезжали на место ДТП. В аварии пострадал один человек.
Всего за сутки сотрудники МЧС приняли участие в ликвидации 4 пожаров и 1 дорожно-транспортного происшествия.
