Калужские строители восстанавливают крышу дома в городе Золотое ЛНР

Калужская область продолжает помогать восстанавливать жильё в Луганской Народной Республике.

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

11 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил подробности.

Сейчас специалисты из Калужской области ремонтируют многоквартирный дом на улице Луначарского в городе Золотое. Кровлю уже демонтировали, рабочие делают кладку тумб и дымовентиляционных каналов, монтируют стропильную систему и пароизоляцию.

Вячеслав Лежнин отмечает:

- Все работы направлены на повышение надёжности здания и создание комфортных и безопасных условий для проживания жителей.