Калужские строители восстанавливают крышу дома в городе Золотое ЛНР
Калужская область продолжает помогать восстанавливать жильё в Луганской Народной Республике.
11 апреля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил подробности.
Сейчас специалисты из Калужской области ремонтируют многоквартирный дом на улице Луначарского в городе Золотое. Кровлю уже демонтировали, рабочие делают кладку тумб и дымовентиляционных каналов, монтируют стропильную систему и пароизоляцию.
Вячеслав Лежнин отмечает:
- Все работы направлены на повышение надёжности здания и создание комфортных и безопасных условий для проживания жителей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь