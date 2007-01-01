В Дзержинском суде сменились заместитель председателя и судья
В Дзержинском суде сменились заместитель председателя и судья

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о кадровых изменениях.
Ольга Володина
11.04, 08:17
0 351
Информацию подтвердил указ главы государства от 9 апреля 2026 года.

Дмитрий Петрушин занял должность заместителя председателя Дзержинского районного суда. Раньше он работал судьёй в этом же суде, а теперь получил полномочия на шесть лет.

Ирина Левина стала судьёй того же суда. До назначения она трудилась помощником судьи в Калужском областном суде.

Оба решения уже вступили в силу. В пресс-службе уточнили, что это плановая ротация кадров.

