В Сухиничах почтили память узников фашизма

Память павших в годы Великой Отечественной войны от рук захватчиков почтили в Международный день освобождения узников фашизма почтили в Сквере Победы в Сухиничах, рассказал глава администрации округа Александр Колесников.

К Вечному Огню у мемориала венки возложили школьники, трудовые коллективы и обычные горожане.

Также они склонили головы в минуте молчания в память о погибших. В ходе мероприятия волонтеры Победы напомнили горожанам о том, что они могут поддержать ветеранов ВОВ.