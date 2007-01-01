В Сухиничах почтили память узников фашизма
Память павших в годы Великой Отечественной войны от рук захватчиков почтили в Международный день освобождения узников фашизма почтили в Сквере Победы в Сухиничах, рассказал глава администрации округа Александр Колесников.
К Вечному Огню у мемориала венки возложили школьники, трудовые коллективы и обычные горожане.
Также они склонили головы в минуте молчания в память о погибших. В ходе мероприятия волонтеры Победы напомнили горожанам о том, что они могут поддержать ветеранов ВОВ.
