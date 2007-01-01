Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днём космонавтики
Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днём космонавтики

Дмитрий Ивьев
12.04, 08:30
Председатель Законодательного Собрания Калужской области опубликовал своё поздравление 12 апреля:

- Сегодня мы отмечаем 65-летие величайшего события в истории всего человечества – первого полёта нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

Для нас, жителей Калужской области, этот праздник имеет особое значение, ведь на нашей благословенной земле жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, чьи труды легли в основу теории космонавтики и стали фундаментом для дальнейшего развития мировой космической эры. Первый человек, покоривший космос, приезжал на калужскую землю, чтобы лично познакомиться с наследием учёного.

Юрий Гагарин заложил первый камень в основание уникального Музея истории космонавтики, который по сей день является гордостью не только Калуги и области, но и всей России. На его базе ежегодно проводится большое количество тематических мероприятий всероссийского и международного масштаба, а сама экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами.

Важно отметить, что наш регион не только бережно хранит память об истории отечественной космонавтики, но и вносит существенный вклад в дальнейшее развитие космической отрасли. Ряд научных центров и предприятий области успешно работают над созданием новых технологий, материалов и оборудования для освоения космического пространства.

От всего сердца поздравляю профильных специалистов, сотрудников научных и образовательных центров, учреждений, музеев, посвящённых космической тематике, а также всех жителей Калужской области с Днём космонавтики!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

