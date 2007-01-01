Владислав Шапша рассказал о достижениях Калужской области в сфере беспилотников
Владислав Шапша рассказал о достижениях Калужской области в сфере беспилотников

Дмитрий Ивьев
10.04, 12:53
В Калужской области в третий раз проходит Всероссийский инновационный форум «Беспилотная эволюция». В этом году мероприятие приурочили к Неделе космоса, а среди гостей и партнёров оказались представители Минтранса, Минпромторга, «Роскосмоса», «Росатома», «Ростеха» и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Глава области выступил на пленарной сессии и поделился опытом Калужской области в развитии беспилотных авиационных систем. По его словам, регион уже вошёл в число лидеров страны по уровню дронификации. Такой результат стал возможен благодаря последовательной работе: в региональном научно-производственном центре БАС сейчас работает 15 резидентов, некоторые предприятия уже выпускают двигатели для малых дронов, а сама отрасль перешла от производства отдельных деталей к сборке готовых аппаратов.

Владислав Шапша отметил, что в регионе налажено сотрудничество с другими субъектами — в частности, с Самарской областью. Беспилотники уже применяют не только для картографии и мониторинга лесов, но и в сельском хозяйстве. В ближайшее время стартует проект по борьбе с борщевиком с помощью дронов. Продолжает развиваться и испытательный полигон для тестирования новых технологий.

Параллельно в области готовят кадры для перспективной отрасли. 17 школ и колледжей уже получили оборудование для обучения пилотированию беспилотников. На базе федерального технопарка профессионального образования, где и проходил форум, уже прошли подготовку более 900 преподавателей в сфере БАС. Два года студентов по этому направлению обучают в филиале МГТУ им. Баумана, а создание международного университетского кампуса «ОбнинскТех» должно открыть ещё больше возможностей для подготовки специалистов.

