Почти половина калужан хотела бы полететь в космос

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активных жителей Калужской области и выяснил, кто из них мечтает о космическом путешествии. Оказалось, что 41% респондентов хотели бы побывать на орбите, а 51% не видят себя в роли космонавтов.

Интерес к космосу зависит от пола, возраста и дохода. Мужчины чаще женщин говорят о желании полететь в космос — 47% против 35%. Молодёжь до 35 лет более романтично настроена, чем старшее поколение. Также замечена закономерность: чем выше доход, тем сильнее тяга к звёздам. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, о космическом полёте мечтают 34%, а среди людей с доходом от 150 тысяч — уже 48%.

Влияет и уровень образования: среди обладателей высшего образования космических романтиков 41%, а среди тех, кто закончил колледж, — 35%.

Если смотреть по профессиям, то больше всего желающих увидеть Землю из космоса среди системных администраторов (52%), программистов (47%) и инженерно-технических специалистов (43%). А вот среди медицинских сестёр и секретарей таких людей меньше всего — 18% и 21% соответственно.