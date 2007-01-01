Что подорожало в Калуге за неделю


Что подорожало в Калуге за неделю

Дмитрий Ивьев
10.04, 12:53
10 апреля прошло заседание штаба, который следит за ценами на продовольствие в регионе. Специалисты обсудили, как менялась стоимость товаров в первую неделю апреля.

По данным системы мониторинга, с 1 по 8 апреля немного подешевел только репчатый лук — на 1,63%, то есть примерно на 77 копеек за килограмм.

Небольшой рост цен затронул несколько категорий товаров. Чуть дороже стали маргарин, полукопчёная и варено-копчёная колбаса, сосиски и сардельки. Также немного увеличились цены на яблоки, куриные яйца, сметану и свежие помидоры. Изменения составили от 1 до 4,5%.

Отдельно отмечено, что по состоянию на 6 апреля Калужская область заняла четвёртое место среди регионов Центрального федерального округа по минимальной стоимости «борщевого набора» — набора овощей для приготовления традиционного супа. Средняя цена такого набора в регионе составила 464 рубля 26 копеек.

Новости по тегу
цены
