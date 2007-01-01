Главная Новости Общество В Калуге начал работу форум «Беспилотная эволюция»
В Калуге начал работу форум «Беспилотная эволюция»

Дмитрий Ивьев
10.04, 07:19
В технопарке «Профессионалитет» в Калуге открылся Всероссийский инновационный форум «Беспилотная эволюция. Бесшовный космос». Мероприятие дало старт Неделе космоса в регионе и приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина.

Участников форума приветствовал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. Он отметил, что мероприятие растёт в масштабах и в будущем станет ежегодным.

В обращении к участникам форума Министр транспорта РФ Андрей Никитин подчеркнул, что Калужская область под руководством губернатора Владислава Шапши создаёт успешные практики развития отрасли и решения, которые можно применять в других регионах страны.

Главная задача форума — обсудить пути реализации президентских поручений по развитию беспилотных автономных систем. В программе — пленарное заседание и работа восьми тематических секций, где специалисты делятся опытом и ищут новые решения.

Калужская область уже вошла в число пилотных регионов, где тестируют особый правовой режим для использования тяжёлых беспилотников весом более 30 килограммов. Такие аппараты применяют в разных сферах: от мониторинга лесных пожаров до работы в сельском хозяйстве.

В регионе уже создан научно-производственный центр «Колыбель БАС», который занимается разработкой и внедрением беспилотных технологий. Кроме того, основы пилотирования дронов теперь преподают в 17 школах и колледжах области — так готовят кадры для перспективной отрасли.

Форум продлится несколько дней. Ожидается, что по его итогам будут приняты конкретные решения, которые помогут ускорить развитие беспилотных технологий в России.

