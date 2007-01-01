Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужанка отсудила компенсацию за испорченный в химчистке пуховик
Общество

Калужанка отсудила компенсацию за испорченный в химчистке пуховик

Дмитрий Ивьев
09.04, 16:57
0 446
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мировой судья в Калуге встал на сторону покупательницы, которая пострадала от некачественных услуг химчистки. Женщина сдала мужской пуховик в чистку 23 октября прошлого года, а когда пришла забирать вещь через четыре дня, ей вернули испорченную одежду.

Клиентка сразу написала претензию владельцу химчистки — индивидуальному предпринимателю. Она потребовала возместить двойную стоимость повреждённой вещи, как это предусмотрено законом о защите прав потребителей. Однако предприниматель отказался добровольно выплачивать компенсацию, и женщине пришлось обращаться в суд, сообщили в калужском управлении Роспотребнадзора.

Судьи напомнили: по закону исполнитель отвечает за сохранность вещи, которую ему доверил клиент. Если вещь испортили или потеряли, мастерская должна либо заменить её на аналогичную, либо выплатить двойную стоимость.

В итоге суд удовлетворил требования калужанки. С предпринимателя взыскали:

  • почти 80 тысяч рублей — двойная стоимость испорченного пуховика;
  • 1 470 рублей — возврат за услугу химчистки;
  • 10 тысяч рублей — компенсация морального вреда;
  • более 45 тысяч рублей — штраф в пользу потребителя;
  • 7 тысяч рублей — госпошлина в местный бюджет.

В общей сложности сумма выплат превысила 140 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
83%
17%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+