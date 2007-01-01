Калужанка отсудила компенсацию за испорченный в химчистке пуховик

Мировой судья в Калуге встал на сторону покупательницы, которая пострадала от некачественных услуг химчистки. Женщина сдала мужской пуховик в чистку 23 октября прошлого года, а когда пришла забирать вещь через четыре дня, ей вернули испорченную одежду.

Клиентка сразу написала претензию владельцу химчистки — индивидуальному предпринимателю. Она потребовала возместить двойную стоимость повреждённой вещи, как это предусмотрено законом о защите прав потребителей. Однако предприниматель отказался добровольно выплачивать компенсацию, и женщине пришлось обращаться в суд, сообщили в калужском управлении Роспотребнадзора.

Судьи напомнили: по закону исполнитель отвечает за сохранность вещи, которую ему доверил клиент. Если вещь испортили или потеряли, мастерская должна либо заменить её на аналогичную, либо выплатить двойную стоимость.

В итоге суд удовлетворил требования калужанки. С предпринимателя взыскали:

почти 80 тысяч рублей — двойная стоимость испорченного пуховика;

1 470 рублей — возврат за услугу химчистки;

10 тысяч рублей — компенсация морального вреда;

более 45 тысяч рублей — штраф в пользу потребителя;

7 тысяч рублей — госпошлина в местный бюджет.

В общей сложности сумма выплат превысила 140 тысяч рублей.