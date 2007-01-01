Ока за сутки опустилась ещё на 61 сантиметр

В нашем регионе продолжает стремительно снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 61 сантиметр, сообщили в четверг, 9 апреля, в Главном управлении МЧС.

В Спас-Загорье Протва за сутки потеряла 45 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 38 сантиметров.

В Козельске уровень воды в Жиздре упал на 17 сантиметров.