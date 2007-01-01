Ока за сутки опустилась ещё на 61 сантиметр
Общество

Ока за сутки опустилась ещё на 61 сантиметр

Дмитрий Ивьев
09.04, 15:15
В нашем регионе продолжает стремительно снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 61 сантиметр, сообщили в четверг, 9 апреля, в Главном управлении МЧС.

В Спас-Загорье Протва за сутки потеряла 45 сантиметров.

Угра в Товарково опустилась на 38 сантиметров.

В Козельске уровень воды в Жиздре упал на 17 сантиметров.

Новости по тегу
паводок
eyJpdiI6ImRxVjFTU0VXZlFaZXJjTXhPeVZVR2c9PSIsInZhbHVlIjoiSVZsMzhQQkRxREZNNmRYTEc1NDNONm5KSHRDSUJleWswQ0VRK1ZYZGZ6Z3gxaE9OTXRaQjE1YzBRcGRzV0xwdE9RTXd3WkVuZXdkbWVSc3cxMHU4YW1aenNtRE0xYmllcVUyVS9nZU1oWGh0U2NpS0NYcHNJemRXU2VhMkpSaGNQc2dVMlpBaTdmT2RIcEhTNWFKbFJCSGVwdmorK3MwU1c1bXNRUC9YNVF0Q05GbGkxZW5ya0ZxZ3EzZ3R5Z2tmWkUxTkFVQWduRmF3K1RNWlpBV0ZjaG1US05TNUhjbXYvSitBWEdpc2VrbjU5NS9WeHJQamdvTG9aTjQzaUFHN3NmYUFqSXZyNHJheUhRUVM3bjM5Q25TdVFqREsyN1Rob0FzVjNxbjkzVElkMEE2OFd4aWkrSDhIRzBoV05ZMWd5YzBnckpEaWxVS3NwZUFESmc3ZzVHb3dSdi9Ob3dpU200dlg1K0lzWmhmTVpIdGQ5dnZVVUp2YndHblVUUHFhUVZkem8yY1lwK2xFNmJKWkpuUFhTeVc4S3hEMUplcWxic2VLWEE1bm5acnFIdnNzTklpS0hpMDQwRTQwRFh3TSIsIm1hYyI6IjI0OTkyNjM3MzMzYWUzZWQzY2NjYmI0NTRiOTViNzg2YTUzMjUyOTkwMjA4NmJmOTdiYmYyN2JmOTc5NTNkYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ii9Ib0Q5MFkzVW5oMm9KZHBHdFAzSUE9PSIsInZhbHVlIjoiMkhXVDZ0VzU3QkRzYVAzZ2JBZlN3SEFXTFhQYzFlazlncXB3eGQybmtBeWxPLy9tZ1Via2JXcUZVYkJuREtvNEpXWFp3cU5IS0hOS29aeUE5ZXAxSTRZVWtURnQ0RHlLYWhrWHQwSjh4RDduRE1jb0lBaXZ0aEJZZm1EU1FiS0RiQ2lCY2Y2dmR4T0ZKU1pqbk1jbGVpVis4M0RMV09RaFY5WmRQSURtNEFURVJHNnMxaWRoUkF2dzgyUGJKOHVmWk5DYjVrcG5OM1QxVTI0Y0VpQitYOFI5OXRocldBZlFUNDAyeklqc01sci9DcGp0S0RHUGRjVlByTmN1ejljUnJ0ZWtBa0d3M2ZSRWlNUExOMDJLamVJVk5DeG03SEh3ZkZBRGUwQ0c0QzllQ2x6SkFVZ3F5MjJuZTh0NmpDdC9OQWRMSXFlcnhCVlIyMk5GZ3FHc2t2UVFnSXVKdzhFMGJlMGJnOEY0US8vakVQN2VlbXhQZ2FwSDRpeFJ6eEMxdGNqNmJURVJhQnNzUEZWTVp0STJ3UnBRZDlCRGRiblRrT0pVNE9JdFBZbi9ycDZnVWFyRFR1Q0xTanB3dGpUZHVDejVQL0MzYVB4OWQ4M2ZHV2VWZU1GTnh1RU11c2FGeE8ydXI3b2lPa1I4RnMyUjNqbkpnSG54UmZzOHdCNmxQK1FyN3p0MUF1bWZCbUhGNENiUysrRjlVRWZnNHBwT3hKUEh2azVFVEJSUFZTTGZ4eW1LMDRGbEM5T3lLWkZzUk55b0VJNXhna1ZtVEMzNnAzN1lUeGdwbENsdkpvL01YUGFzZGRZeW92RmQ0ak9iamlnMW5xbHFDQTRzK0dLZiIsIm1hYyI6IjVmNTVmNGE1YjVmNWNlN2EzNjI5YzQ5N2U4ODI2YmI3ODkyYjQ2Nzc4OTNkNWUzNWVkOTZjMzYxYzEzNzc4OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
