Шапша обсудил внедрение искусственного интеллекта
Общество

Шапша обсудил внедрение искусственного интеллекта

Дмитрий Ивьев
09.04, 14:50
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с управляющим региональным отделением Сбербанка Максимом Волковым. В ходе беседы стороны обсудили результаты совместных проектов и планы на будущее.

В частности, речь шла о развитии инфраструктуры, строительстве, поддержке сельского хозяйства, помощи местным предприятиям.

Только за прошлый год в регионе реализовали более 20 цифровых проектов.

На встрече также затронули новые инициативы, в частности — внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни области и подготовку специалистов для работы с этими технологиями. Владислав Шапша отметил, что это важная задача, поставленная президентом страны. Губернатор поручил представителям регионального правительства проработать конкретные предложения и представить их на рассмотрение.

eyJpdiI6IkZZWks5S2k2dW11eHB4T3FrWlBmQnc9PSIsInZhbHVlIjoidUpCeG1OeldyMHVTOTl3bkxZL1l0cTU0cDZ3Z0p3SG9aUXVUOUNxUDdZa2R0ZnNhNFpybnhnOHJFZkdBa0UreVVpQ044OU9jWUFLT1RuK0hNWnRyTUhHeEJNSUJOazRQaVdkNzEwSDZMU2hrSURlaENPSlVFQzJDSGdEUDQvNklmZzlhQWU2LzlxYWxqZG1pdmRGOXFlK0VoOU8yOExSdXZuaXh5MTFjL3JZbEQ1ZTk3c2hPTk5oL3dYRjM2NUFGc0dIdGllTXlGMGxhZnYyRnpqREJGa0MrNWcxcyswWVAyVXdibTVQeXhFVzV4LzlSbzc4b0dqdnVucG1ZQXJSSE96Y1l1bVErOXMxQldYYWNwMzRMNTFoRmFDU3p2QmVzWHYveDA1dWRpRzFxdjR6SVh4RW1mSzVIRUIzaDB0UFM4b0ZWRUR0Sk5Fam5jNTF4LzRWRWVJYlNQVEtINFBXSTFJTlh0YWlJSDlOS3c1T09zaWtWZ25XallQdjJIZWNvWFRza3U5Y2F1RTVaTzJmeFVrdlM5MDFxZU5vWkdrLzQ2cGhsY3VtSEhyQytvazJKTGJabjhBTHp2dytBQ1Q2VSIsIm1hYyI6ImU0YjZmZDg2Mjg5MGFiZDVlZjM5MzM4ZTM5ODQ1OTM2ODk5ODkwMDJlOGZjZGRkODI2ZjY1NzEwY2U1NGY1YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjFYOGxoakQwNkt2SHNnVG1vZFdEaXc9PSIsInZhbHVlIjoiZktvV3hWN2MyUE1qV2lhWCtrQ1ZRRklGT0xhQUdOTjFHYmxubkh0eVpHOGZJSGR1WlltRVV4QzFTclVGdXJlbFA0N2tHR0lQVUNyckdENFMzSkJwYld4emJqOGsxeVdFTnpnMWEyU1Q2YVJqS3BGZWRLVmVpZ3BKcDNvcDBUdHl3RW9ZcEZDcTl6K0hDMk1yWjZxcnVmd3dzMEp4TlJLR1lLQVI0aithWmJEQVBUMkNHRXpvUUpXbndyakJtZkpIcU9kTTIxVk1JMVZSdDRwdGd4WVgzTWFIbjZlbENaUUVaNDJiOEFNbGI1U3NvL1B1ZWRXMWp4MnFTSEw0VTF6dzJQZE9OL24xckVUOS8vY0J1UUpZZDI4TnZ5d0dkZldzSFZ2TVF6cVY2dEt0Yi9zMHFnOVdDOGY0ODRJWFJtelRsRDJQd01pTUwrd2RVeDZaRk9uN3J5cmF1b09HRWk5aVJqNC9UNzU1cC9pS3BzYWo1MUhmVVM4enptZWV5eFJHOEtoZWhxSENRSk1OQzZONFRqdDFHM2x0ZjVaRUpoOW9uVTNZdTRXOXJhV1lSdnR0YzRYeS8zOFFya2JLY2UxbFpwV0VpMlFNeFcrR3Vxd3dHT3BrQ1NvdUxxcmxLemJrMzdXcXlLRFZhT3kvdEVYdzRMYzM2aDY3Tnd5RjI0a3BoTjRWZE9hdDB4SXlnSXUvbkswN0lYdjNUa0crNGdMZXBoWEhDZCs0RDNrZzg2bHpOU1BOWnFTZWE2Y1ZpaTVUVHFwK2VNSUNxOHdCaHpNKzVKOWFYR2ozNm1IOTc0K1I1WUhuTnh0RFFzUnVKOEdWWkEzUmF4dURjL1J0YnFmVCIsIm1hYyI6IjVmY2E3MjBlODk1YWQ1MzhhZGYzNWY0ZjY1ZjYyNzIwYzViNzc4ZmIzZmQ4NTc0YWVlZjIyZjg2NmFiZGE2Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
