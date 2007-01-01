Шапша обсудил внедрение искусственного интеллекта
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с управляющим региональным отделением Сбербанка Максимом Волковым. В ходе беседы стороны обсудили результаты совместных проектов и планы на будущее.
В частности, речь шла о развитии инфраструктуры, строительстве, поддержке сельского хозяйства, помощи местным предприятиям.
Только за прошлый год в регионе реализовали более 20 цифровых проектов.
На встрече также затронули новые инициативы, в частности — внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни области и подготовку специалистов для работы с этими технологиями. Владислав Шапша отметил, что это важная задача, поставленная президентом страны. Губернатор поручил представителям регионального правительства проработать конкретные предложения и представить их на рассмотрение.
