Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты

«Билайн бизнес» объявляет о новой тарифной линейке для предпринимателей. Обновленные тарифы учитывают ключевые потребности в коммерции: международный роуминг, гибкие настройки, безлимитные возможности связи и доступ к цифровым инструментам, включая опцию - ИИ-помощников.

Обновление стало ответом на изменения в работе бизнеса. Сегодня даже небольшие компании активно взаимодействуют с зарубежными партнерами, работают с распределенными командами и используют цифровые сервисы в ежедневной операционной деятельности. В этих условиях мобильная связь становится не просто инструментом коммуникации, а частью необходимой инфраструктуры.

Особенности обновленных тарифов:

Гибкость/масштабируемость тарифной линейки. Возможность выбрать тариф под потребности конкретного сотрудника в зависимости от задач: нужный объем минут, СМС, гигабайт трафика.

Фиксация стоимости на длительный срок. В условиях роста цен есть возможность выбрать тарифы с гарантированной неизменной абонентской платой до 24 месяцев. Бизнес получает предсказуемость затрат вместо «шок-счета».

Международные возможности – по умолчанию

Одним из ключевых изменений стало включение международных опций в базовую структуру тарифов. Международная мобильность становится стандартной возможностью для предпринимателей, работающих за пределами одного региона или страны.

В обновленной линейке:

предусмотрены бесплатные пакеты интернета в роуминге;

доступны бесплатные пакеты звонков в другие страны.

Безлимит как базовый уровень

С учетом роста потребления мобильного трафика и перехода бизнеса в онлайн, в линейке реализован безлимитный подход:

безлимитный интернет доступен в большинстве тарифов;

безлимитные звонки внутри сети позволяют оптимизировать коммуникации внутри компании.

Это позволяет бизнесу сосредоточиться на работе, не контролируя объем потребленного трафика или минут.

Конструктор тарифа

В новой линейке реализован принцип кастомизации: предприниматели могут добавлять только те опции, которые им действительно необходимы.

Доступна возможность комбинировать тарифы и дополнительные опции для расширения возможностей, а также конструктор тарифа, позволяющий сформировать индивидуальное решение под задачи бизнеса. Такой подход помогает избежать переплат за невостребованные услуги и делает расходы на связь более прозрачными.

ИИ-помощники

Отдельным нововведением стала возможность дополнительного подключения ИИ-помощников. Инструмент помогает автоматизировать повседневные задачи: от подготовки текстов и обработки информации до поддержки рабочих процессов Удобное подключение цифровых инструментов в дополнение к услугам связи отражает стратегию «билайн бизнес» по развитию телеком-услуг как экосистемы для бизнеса.

Связь как инструмент роста

Обновлённая линейка ориентирована на предпринимателей, которым важно масштабироваться без роста административной нагрузки и непредсказуемых расходов.

Новые тарифы объединяют мобильность, гибкость и цифровые инструменты, позволяя бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и сосредоточиться на развитии. Тарифы уже доступны для подключения по всей России