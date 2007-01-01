Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты
Новость дня Общество

Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты

09.04, 15:13
«Билайн бизнес» объявляет о новой тарифной линейке для предпринимателей. Обновленные тарифы учитывают ключевые потребности в коммерции: международный роуминг, гибкие настройки, безлимитные возможности связи и доступ к цифровым инструментам, включая опцию - ИИ-помощников. 

Обновление стало ответом на изменения в работе бизнеса. Сегодня даже небольшие компании активно взаимодействуют с зарубежными партнерами, работают с распределенными командами и используют цифровые сервисы в ежедневной операционной деятельности. В этих условиях мобильная связь становится не просто инструментом коммуникации, а частью необходимой инфраструктуры. 

Особенности обновленных тарифов: 

  • Гибкость/масштабируемость тарифной линейки. Возможность выбрать тариф под потребности конкретного сотрудника в зависимости от задач: нужный объем минут, СМС, гигабайт трафика.
  • Фиксация стоимости на длительный срок. В условиях роста цен есть возможность выбрать тарифы с гарантированной неизменной абонентской платой до 24 месяцев. Бизнес получает предсказуемость затрат вместо «шок-счета». 

Международные возможности – по умолчанию 

Одним из ключевых изменений стало включение международных опций в базовую структуру тарифов. Международная мобильность становится стандартной возможностью для предпринимателей, работающих за пределами одного региона или страны. 

В обновленной линейке:

  • предусмотрены бесплатные пакеты интернета в роуминге;
  • доступны бесплатные пакеты звонков в другие страны. 

Безлимит как базовый уровень 

С учетом роста потребления мобильного трафика и перехода бизнеса в онлайн, в линейке реализован безлимитный подход: 

  • безлимитный интернет доступен в большинстве тарифов;
  • безлимитные звонки внутри сети позволяют оптимизировать коммуникации внутри компании.

Это позволяет бизнесу сосредоточиться на работе, не контролируя объем потребленного трафика или минут. 

Конструктор тарифа 

В новой линейке реализован принцип кастомизации: предприниматели могут добавлять только те опции, которые им действительно необходимы. 

Доступна возможность комбинировать тарифы и дополнительные опции для расширения возможностей, а также конструктор тарифа, позволяющий сформировать индивидуальное решение под задачи бизнеса. Такой подход помогает избежать переплат за невостребованные услуги и делает расходы на связь более прозрачными. 

ИИ-помощники 

Отдельным нововведением стала возможность дополнительного подключения ИИ-помощников. Инструмент помогает автоматизировать повседневные задачи: от подготовки текстов и обработки информации до поддержки рабочих процессов Удобное подключение цифровых инструментов в дополнение к услугам связи отражает стратегию «билайн бизнес» по развитию телеком-услуг как экосистемы для бизнеса. 

Связь как инструмент роста 

Обновлённая линейка ориентирована на предпринимателей, которым важно масштабироваться без роста административной нагрузки и непредсказуемых расходов. 

Новые тарифы объединяют мобильность, гибкость и цифровые инструменты, позволяя бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и сосредоточиться на развитии. Тарифы уже доступны для подключения по всей России

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636. Erid: 2VSb5weLZRC
