Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты
«Билайн бизнес» объявляет о новой тарифной линейке для предпринимателей. Обновленные тарифы учитывают ключевые потребности в коммерции: международный роуминг, гибкие настройки, безлимитные возможности связи и доступ к цифровым инструментам, включая опцию - ИИ-помощников.
Обновление стало ответом на изменения в работе бизнеса. Сегодня даже небольшие компании активно взаимодействуют с зарубежными партнерами, работают с распределенными командами и используют цифровые сервисы в ежедневной операционной деятельности. В этих условиях мобильная связь становится не просто инструментом коммуникации, а частью необходимой инфраструктуры.
Особенности обновленных тарифов:
- Гибкость/масштабируемость тарифной линейки. Возможность выбрать тариф под потребности конкретного сотрудника в зависимости от задач: нужный объем минут, СМС, гигабайт трафика.
- Фиксация стоимости на длительный срок. В условиях роста цен есть возможность выбрать тарифы с гарантированной неизменной абонентской платой до 24 месяцев. Бизнес получает предсказуемость затрат вместо «шок-счета».
Международные возможности – по умолчанию
Одним из ключевых изменений стало включение международных опций в базовую структуру тарифов. Международная мобильность становится стандартной возможностью для предпринимателей, работающих за пределами одного региона или страны.
В обновленной линейке:
- предусмотрены бесплатные пакеты интернета в роуминге;
- доступны бесплатные пакеты звонков в другие страны.
Безлимит как базовый уровень
С учетом роста потребления мобильного трафика и перехода бизнеса в онлайн, в линейке реализован безлимитный подход:
- безлимитный интернет доступен в большинстве тарифов;
- безлимитные звонки внутри сети позволяют оптимизировать коммуникации внутри компании.
Это позволяет бизнесу сосредоточиться на работе, не контролируя объем потребленного трафика или минут.
Конструктор тарифа
В новой линейке реализован принцип кастомизации: предприниматели могут добавлять только те опции, которые им действительно необходимы.
Доступна возможность комбинировать тарифы и дополнительные опции для расширения возможностей, а также конструктор тарифа, позволяющий сформировать индивидуальное решение под задачи бизнеса. Такой подход помогает избежать переплат за невостребованные услуги и делает расходы на связь более прозрачными.
ИИ-помощники
Отдельным нововведением стала возможность дополнительного подключения ИИ-помощников. Инструмент помогает автоматизировать повседневные задачи: от подготовки текстов и обработки информации до поддержки рабочих процессов Удобное подключение цифровых инструментов в дополнение к услугам связи отражает стратегию «билайн бизнес» по развитию телеком-услуг как экосистемы для бизнеса.
Связь как инструмент роста
Обновлённая линейка ориентирована на предпринимателей, которым важно масштабироваться без роста административной нагрузки и непредсказуемых расходов.
Новые тарифы объединяют мобильность, гибкость и цифровые инструменты, позволяя бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и сосредоточиться на развитии. Тарифы уже доступны для подключения по всей России
