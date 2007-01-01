В Думиничском районе работнику вернули долг по зарплате

В четверг, 9 апреля, прокуратура Думиничского района сообщила о взыскании задолженности по зарплате, а также выплате компенсации в пользу местного жителя.

По данным ведомства, в январе 2025 года он устроился водителем грузового автомобиля на работу в предприятие по добыче природных ископаемых.

— Мужчина работал без официального оформления. Проработав непродолжительное время, он принял решение об уходе. Работодатель не выплатил ему зарплату на сумму более 110 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

После обращения гражданина прокуратура провела проверку и направила иск в суд.

Суд встал на сторону работника. Работодателя обязали выплатить не только зарплату, но и компенсацию.

Все деньги полностью перечислены бывшему сотруднику.