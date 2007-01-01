Т2 дарит полгода бесплатной связи новому абоненту и начисляет 2000 рублей тому, кто его пригласил

09.04, 11:42
Источник фото: Shutterstock/ автор Dean Drobot
В T2 запустили реферальную программу «Бонус за друга». Жители нашей области, которые пользуются услугами связи оператора, получат до 2000 рублей, если их близкие перенесут свой номер в сеть T2. А близкие, в свою очередь, смогут пользоваться бесплатной связью в течение полугода.

Реферальная программа Т2 построена на принципе взаимной выгоды: пригласивший абонент получит денежное вознаграждение, а его друг – полгода связи в подарок. Чтобы получить бонус, любой действующий клиент T2 может через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении сформировать персональное приглашение, указав номер телефона друга. Количество приглашений в рамках программы не ограничено. Бонус начисляется за каждого друга, выполнившего установленные условия.

Приглашенный клиент может перенести свой номер в T2 и получить 100%-ю скидку на шесть месяцев пользования тарифами «Хватит!» и «Везде онлайн». Скидка действует со второго месяца подключения. После полугода бесплатной связи абонент сможет пользоваться тарифом по специальной стоимости.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы заботимся о том, чтобы смена оператора была легкой, понятной и приятной. Вместе с тем уверены: лучшая реклама — это личные рекомендации. Полгода бесплатной связи для новых клиентов станет отличной возможностью без спешки оценить услуги и качество сервиса. А награда в 2000 рублей — это честное вознаграждение за полезные советы».

Подробные условия программы «Бонус за друга» – на сайте https://referral.t2.ru/

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2VfnxxEMEMQ
