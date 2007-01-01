Больше половины калужан хотят сделать День космонавтики выходным
Больше половины калужан хотят сделать День космонавтики выходным

Дмитрий Ивьев
09.04, 11:25
Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активных жителей Калужской области ко дню 65-летия полёта Юрия Гагарина. Выяснилось, что 56% респондентов поддерживают идею сделать 12 апреля государственным праздником с выходным днём. Противников такого предложения заметно меньше — 26%.

Интересно, что женщины чаще мужчин выступают за дополнительный выходной. Также поддержка идеи зависит от возраста: среди молодёжи до 35 лет её одобряют 66%, а среди горожан старше 45 лет — только 41%.

Есть различия и в зависимости от уровня образования. Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, за праздник высказались 60%, а среди обладателей высшего образования — 52%.

Те, кто поддерживает идею, считают, что такой шаг поможет подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и укрепить чувство национальной гордости. Они отмечают, что этот день символизирует высокие технические успехи, талант инженеров и мужество космонавтов.

Противники же аргументируют свою позицию экономическими соображениями: по их мнению, лишний выходной может привести к финансовым потерям и снижению зарплаты.

