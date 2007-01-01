В Калуге провели ремонт старинного дома

Работы прошли на улице Ленина, 103.

Там привели в порядок кровельное покрытие парапета бокового фасада, сообщил в четверг, 9 апреля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Часть горизонтального и вертикального покрытия парапета была сорвана в результате сильных порывов ветра, - пояснил он. - Целостность парапетного покрытия была нарушена, что явилось угрозой дальнейшего его разрушения и кровельного покрытия здания.

При устройстве покрытия парапета подрядной организацией применена оцинкованная кровельная сталь.