В Калуге провели ремонт старинного дома
В Калуге провели ремонт старинного дома

Дмитрий Ивьев
09.04, 08:45
Работы прошли на улице Ленина, 103.

Там привели в порядок кровельное покрытие парапета бокового фасада, сообщил в четверг, 9 апреля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Часть горизонтального и вертикального покрытия парапета была сорвана в результате сильных порывов ветра, - пояснил он. - Целостность парапетного покрытия была нарушена, что явилось угрозой дальнейшего его разрушения и кровельного покрытия здания.

При устройстве покрытия парапета подрядной организацией применена оцинкованная кровельная сталь.

