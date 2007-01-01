Из Калужской области выслали 40 нелегальных мигрантов
В четверг, 9 апреля, об этом сообщили судебные приставы.
Россию покинули 17 граждан Таджикистана, 13 граждан Узбекистана, три человека из Вьетнама, по два гражданина Индии, Азербайджана и Беларуси, а также гражданин Армении.
Все они попались на нелегальном проживании в Калужской области. Приставы доставили нарушителей в аэропорты.
