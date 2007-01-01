Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские работодатели рассказали, как поздравляют сотрудников с днём рождения
Общество

Калужские работодатели рассказали, как поздравляют сотрудников с днём рождения

Дмитрий Ивьев
08.04, 11:40
0 161
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сервис SuperJob провёл опрос среди представителей компаний и работающих жителей Калуги, чтобы выяснить, как в регионе принято отмечать дни рождения в коллективе.

Оказалось, что в каждой четвёртой компании имениннику дарят деньги — так поступают 24% работодателей. Чуть чаще — в 28% случаев — сотрудникам вручают подарки или букеты цветов. Каждый девятый работодатель (11%) предлагает имениннику уйти с работы пораньше или взять дополнительный выходной. В 21% организаций поздравления публикуют на внутреннем сайте или отправляют в электронном виде. Пятой части компаний достаточно такого формата, а вот продукцию или скидки на неё дарят лишь 5% работодателей. При этом в 37% организаций дни рождения сотрудников вообще не отмечают.

Среди самих работников 69% сообщили, что в их компаниях принято поздравлять коллег с днём рождения. Большинство из них (55%) относятся к этой традиции положительно, а 14% — без особого энтузиазма. Женщины чаще мужчин одобряют такие поздравления. Интересно, что чем моложе респондент, тем лояльнее он к подаркам: среди сотрудников до 35 лет их поддерживают 58%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 52%.

Отдельный вопрос коснулся традиции приносить угощения для коллег в свой день рождения. 78% опрошенных рассказали, что в их компаниях так делают. Большинство (57%) подходят к этому с радостью, а 21% выполняют традицию скорее по обязанности. Женщины и здесь чаще поддерживают идею с общим чаепитием, чем мужчины.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+