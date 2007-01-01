Шапша рассказал о развитии Движения Первых

Дмитрий Ивьев
08.04, 16:39
В Калужской области оно объединяет уже более 86 тысяч детей и 10,5 тысячи наставников.

- Наша задача - чтобы ребята видели, что для нас важны их инициативы, - подчеркнул 8 апреля губернатор Владислав Шапша. - Что мы готовы помочь с организацией и ресурсами, чтобы молодежь воплощала свои идеи здесь, в нашем регионе.

Вопросы кадрового и материального обеспечения Движения Первых обсуждались на совещании в Калуге.

Шапша привёл пример создания инфраструктуры в Барятино. Молодежное пространство там создали за счет программы «Молодёжные инициативы».

- И конечно, важно, кто помогает ребятам в добрых делах, - подчеркнул губернатор. - Обеспеченность кадрами составляет 81%. Поможем муниципалитетам, где есть недокомплект. Здорово, что в ряде случаев это происходит из-за очень радостного события – специалисты уходят в декрет.

