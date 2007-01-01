В Калужской области на 45% сократился список дефицитных профессий

Аналитики HeadHunter сообщили, что в начале весны 2026 года в Калужской области значительно уменьшился перечень дефицитных специальностей. За год их количество сократилось на 45%: если ранее в списке нехватки числилось 35 профессий, то теперь их осталось 19.

Дефицитными считаются те специальности, где на одну вакансию приходится менее четырёх резюме от соискателей. В регионе к таким относятся прежде всего медицинские работники и представители рабочих профессий. Например, на одну вакансию врача приходится всего 1,3 резюме, слесаря — 1,7, главного врача — 1,8. Также не хватает администраторов магазинов, продавцов-консультантов, фармацевтов, поваров, дворников, мерчандайзеров, агентов по недвижимости, курьеров, автослесарей, маляров, токарей, торговых представителей, зоотехников, инженеров-электроников, электромонтажников и ассистентов врача.

При этом некоторые профессии, которые ещё год назад считались дефицитными, теперь закрыты. В их числе товароведы, агрономы, метрологи, инженеры пусконаладочных работ и медсёстры — этих специалистов в регионе теперь достаточно для удовлетворения потребностей работодателей.

С другой стороны, высокая конкуренция наблюдается в сфере офисной и творческой работы. Например, на одну вакансию офис-менеджера претендуют в среднем 58 соискателей, среди операторов ПК конкуренция составляет 37 резюме на место, секретарей — 31,7, юристов — 29,7, программистов — 27,3.

Самыми востребованными специалистами в регионе на начало года стали продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, слесари, курьеры, операторы производственных линий, водители, разнорабочие, упаковщики, повара и кладовщики.

При этом сами жители Калужской области чаще всего ищут работу менеджерами по продажам и работе с клиентами, упаковщиками, водителями, администраторами, операторами производственных линий, разнорабочими, бухгалтерами, продавцами-кассирами, операторами кол-центров и менеджерами по закупкам.