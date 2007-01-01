В Калужской области 22 тысячи детей зарегистрировались для участия в «Зарнице»
В Калужской области 22 тысячи детей зарегистрировались для участия в «Зарнице»

08.04, 15:58
В среду, 8 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Это один из значимых проектов Движения Первых, - заявил он. - Обсудили подготовку и организацию Игры на расширенном заседании координационного совета по взаимодействию с крупнейшей молодежной организацией страны.

Губернатор попросил глав муниципалитетов оказать всю необходимую помощь с подготовкой и обеспечением команд. С 13 апреля стартует муниципальный этап. А региональный пройдет в мае на полигоне в Козельске.

eyJpdiI6IkRYY3lkVnhXcGtsRHlIUi9nc3piY3c9PSIsInZhbHVlIjoidVZ5dFVQankyVXpaOTRRZ09QZ0lBVXhGazJJcWpsYUJMNTFia09pWVlqSEE2ODg1ajR2QWJCWXZpWDEyZFlYZ1hYeUNiN1c3Wm4zWVpRVnl4ZGR6WWZ5ZFJ3MDlyUnM4RGZ2MFZWTzYwdTBOV3pxS1VMMjJoSmtpemd5UEV0ZGFvYzdOOFp0YlNod3JlWS82QjFxZ3lUV0NuWjlPMDBuaGdOZ3JRWHBDeHBVTUxMMTBMbUFxa3ozVUxlWExJMzJjekdPWE5HdGdjRXhNZlIrcjFDaUE5VGRDS3FXYmRKZFQ3M05NeFZjcjNvOFVxOTJLWlhnc1lwVzkzd0JWbXM1RGZLSkM0Q0EzYUhWb3ptZWlxY3dndkhoZjZEcWN3dmRobG5TVzl4OGdleGZwOUR1c2lIbVJwVFZpbXRXU0wzSXZSaEFyYWw2dFF2aTMyeUlPWXRxaU45ZHJod0tGb2NCV0N5ZnVYWi9NcmU1NlkrWEZjNVo3aG1iWExraTZJNUlzTG40cU9tNEZybk9MajRuSUx4SHFMM1htN2RGbVpiRDRWR0VjcXhCUWN2Z082OElremRIdnF2OC85amNIUVVwaiIsIm1hYyI6IjY1NjFmNWUzN2U1YjI3ZTcwMWYwNmRlZGZmNzk1ZjQxZDU1YTI0OWYxZTQ0OWU0MDU4MjUxYzA2MzliZjVjNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkgraEVVZHh1blNUQWJJUUdiZ2dIV1E9PSIsInZhbHVlIjoiU2srZmxTK0JhdTlSNjBNRzZOMjM4OXNvQmF3TjBKYkM0aGtpY0pON0poOW5PVGZKU05Kak5KcjRDQUpGLzZ1bERxTnFQUlBHaXJpdEZEL3B1bjhLSmNHRVJLS3o3K3diOS80cFhxOW01WUo3NkY4QVVqVlhFbVhKOWJ2MHB6V2NDZDBVckVrYldLWVVWV2JkaE1GQit5UHpBSkovWmtJT0tZOHFyUnQxZ2tLYXpBcE5jRlNKZGszNG83bHlZVVJjd0hBNi9PSlMwVUdBT3RUZXIzTXl3UDU2Wk5BRm91SkhFQjRHM1JSS1pCbVBmVVFsRXdxUlBOYTJVdHBsQUYrWjZEcGRtQVdKcE90dDVJMXRUTlZXdEl2ZWJSMUlYZGlWK3Y2bmcxUDhmSDlrN2VFcStMZ2lKVVlRN0huTVRJYm1qUzF5NHhGSVZ5eSt2WkZrZkw2WldXUVJSQ1NyTHZvY243OVpIeS9uWjJ3SzN4UXFHYzAvQkFjam5CV0YzRFMwYld0cHYvdXVWNXZhZ3o5RS8yN3gycnhRWEdHdEpjamQvbzRzdTBzaVozYnNYOXo2a0c1VFNacEpNbFRkL1A3Um5MbU1PL05tVk91YlJLWVlqQ0FrUkFvV0dmOU05VDh5UklFeE9OZFZkd2h0QXNTQk5ud21RUlNCOTVzT1JPZm12VFdXb2ZwTkFhU1hhVGFYWTAvV3JtaUFkc1dCS2FMeitWdG9VMk04V01lc1plaFA4MXNuTTNBaVE2eStoNy9hVmo3blgvMkdDb2hxRTVybVdnZUlpV0NrZWg4cDI1d3JlVjYrdjBKdWFScDJoMk9aaWs4Z25rNjFBR2xUc29iMyIsIm1hYyI6IjdlMmE4MGU2ZTU1MzBmNjAzY2NhOTZmODdlYmNiNGVhY2Q5ZGQ2NTEyYWIzMDI2N2VhYTQ3YWE1NmU5NDkzNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
