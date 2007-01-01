В Калужской области 22 тысячи детей зарегистрировались для участия в «Зарнице»
В среду, 8 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Это один из значимых проектов Движения Первых, - заявил он. - Обсудили подготовку и организацию Игры на расширенном заседании координационного совета по взаимодействию с крупнейшей молодежной организацией страны.
Губернатор попросил глав муниципалитетов оказать всю необходимую помощь с подготовкой и обеспечением команд. С 13 апреля стартует муниципальный этап. А региональный пройдет в мае на полигоне в Козельске.
