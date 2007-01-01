Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 68 сантиметров
В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.
За последние сутки в Оке он уменьшился на 68 сантиметров, сообщили 8 апреля в Главном управлении МЧС.
Протва за сутки потеряла 104 сантиметра.
Угра в Товарково опустилась на 44 сантиметра.
Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 22 сантиметра.
