Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 68 сантиметров
Вода в Оке за сутки опустилась ещё на 68 сантиметров

Дмитрий Ивьев
08.04, 15:22
В Калужской области продолжает снижаться уровень воды в реках.

За последние сутки в Оке он уменьшился на 68 сантиметров, сообщили 8 апреля в Главном управлении МЧС.

Протва за сутки потеряла 104 сантиметра.

Угра в Товарково опустилась на 44 сантиметра.

Уровень воды в Жиздре в Козельске упал на 22 сантиметра.

