Аисты вернулись в Калужскую область

Как сообщили 8 апреля в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, пока прилетели не все птицы, но процесс миграции уже идёт.

В минувшие выходные белых аистов заметили в нескольких населённых пунктах Козельского и Перемышльского районов, расположенных в долине реки Жиздры.

Вернулся и постоянный обитатель села Карцево Мещовского района — аист, который живёт там уже несколько лет. Сейчас он активно обустраивает гнездо и ждёт свою пару.

С возвращением пернатых соседей жители региона традиционно связывают хорошие приметы. Аисты предпочитают селиться рядом с жильём человека, и их появление часто становится радостным событием для местных жителей.