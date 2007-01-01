Аисты вернулись в Калужскую область
Как сообщили 8 апреля в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, пока прилетели не все птицы, но процесс миграции уже идёт.
В минувшие выходные белых аистов заметили в нескольких населённых пунктах Козельского и Перемышльского районов, расположенных в долине реки Жиздры.
Вернулся и постоянный обитатель села Карцево Мещовского района — аист, который живёт там уже несколько лет. Сейчас он активно обустраивает гнездо и ждёт свою пару.
С возвращением пернатых соседей жители региона традиционно связывают хорошие приметы. Аисты предпочитают селиться рядом с жильём человека, и их появление часто становится радостным событием для местных жителей.
