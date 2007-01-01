«Зубры» показали силу: международный турнир по бодибилдингу в Калуге собрал более 60 сильнейших атлетов

Фото: Игорь Михайлов.

В Калуге состоялся праздник силы, эстетики и железной дисциплины: престижные соревнования «Калужский зубр – 2026» этой весной стали настоящим международным событием в мире спорта.

Атлеты из Калужской, Брянской, Орловской, Тверской, Ульяновской областей, Москвы, гости из Беларуси сразились в 23 категориях — от классического бодибилдинга и бодифитнеса до фитнес-моделей и артистик-шоу.

На помосте атлеты демонстрировали не только идеальную физическую форму, но и харизму, уверенность в себе и целеустремленность, ведь каждое выступление — результат упорного труда, регулярных тренировок и строгого соблюдения спортивного режима.

Генеральный партнёр соревнований — SINTEC Group, широко известная не только своими смазочными материалами и автохимией, но и активной, более чем 20-летней поддержкой спорта и социальных проектов в Обнинске и Калужской области.

Дмитрий Ярыгин, старший менеджер бренда SINTEC, категория Автохимия и автокосметика:

— Труд атлетов сравним с работой наших коллег на высокотехнологичном производстве: строжайший контроль, чёткие цели и постоянное желание становиться лучше, чем ты был вчера. И так каждый день, в режиме 24/7. Только так можно побеждать, развиваться самому, развивать родную для компании Калужскую область и даже страну!

Александр Гринин, председатель федерации бодибилдинга Калужской области:

— Мы проводим уже третий сезон «Калужского зубра». Для многих участников этот старт — первый шаг в профессиональной карьере. Но независимо от опыта, требования едины ко всем атлетам: дисциплина, системность и умение работать на результат.

Турнир прошёл в условиях жёсткой конкуренции. Спортсмены из Беларуси, продемонстрировав на помосте феноменальную форму, стали одними из главных героев, завоевав 24 награды.

Не уступали и хозяева площадки: 20 наград в активе спортсменов из Калужской области, которые подтвердили высокий уровень региональной школы бодибилдинга.

Как и положено международным соревнованиям, призёров определила судейская коллегия из России и Беларуси. Абсолютные чемпионы получили пятикилограммовые кубки с символом — зубром, который объединяет Калужскую область и Беларусь. Победители турнира завоевали право представить свои регионы на всероссийских стартах.

