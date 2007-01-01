«Зубры» показали силу: международный турнир по бодибилдингу в Калуге собрал более 60 сильнейших атлетов
«Зубры» показали силу: международный турнир по бодибилдингу в Калуге собрал более 60 сильнейших атлетов

08.04, 16:58
Фото: Игорь Михайлов.
В Калуге состоялся праздник силы, эстетики и железной дисциплины: престижные соревнования «Калужский зубр – 2026» этой весной стали настоящим международным событием в мире спорта.

Атлеты из Калужской, Брянской, Орловской, Тверской, Ульяновской областей, Москвы, гости из Беларуси сразились в 23 категориях — от классического бодибилдинга и бодифитнеса до фитнес-моделей и артистик-шоу.

На помосте атлеты демонстрировали не только идеальную физическую форму, но и харизму, уверенность в себе и целеустремленность, ведь каждое выступление — результат упорного труда, регулярных тренировок и строгого соблюдения спортивного режима.

Генеральный партнёр соревнований — SINTEC Group, широко известная не только своими смазочными материалами и автохимией, но и активной, более чем 20-летней поддержкой спорта и социальных проектов в Обнинске и Калужской области.

Дмитрий Ярыгин, старший менеджер бренда SINTEC, категория Автохимия и автокосметика:

Труд атлетов сравним с работой наших коллег на высокотехнологичном производстве: строжайший контроль, чёткие цели и постоянное желание становиться лучше, чем ты был вчера. И так каждый день, в режиме 24/7. Только так можно побеждать, развиваться самому, развивать родную для компании Калужскую область и даже страну!

Александр Гринин, председатель федерации бодибилдинга Калужской области:

— Мы проводим уже третий сезон «Калужского зубра». Для многих участников этот старт — первый шаг в профессиональной карьере. Но независимо от опыта, требования едины ко всем атлетам: дисциплина, системность и умение работать на результат.

Турнир прошёл в условиях жёсткой конкуренции. Спортсмены из Беларуси, продемонстрировав на помосте феноменальную форму, стали одними из главных героев, завоевав 24 награды.

Не уступали и хозяева площадки: 20 наград в активе спортсменов из Калужской области, которые подтвердили высокий уровень региональной школы бодибилдинга.

Как и положено международным соревнованиям, призёров определила судейская коллегия из России и Беларуси. Абсолютные чемпионы получили пятикилограммовые кубки с символом — зубром, который объединяет Калужскую область и Беларусь. Победители турнира завоевали право представить свои регионы на всероссийских стартах.

eyJpdiI6IjJPekx1Yk5IdVhOdWtocjQ0c2hvdHc9PSIsInZhbHVlIjoiYlpzLytkcG15R3FVeG0yWkVWalEzZENBS1BEU2M5cFZNdVBCVGEyQmI2MlA0OEJuK3lleDV2UVZIUzh5MHRVMGtHd2ZrR0RSeEFPWUlhOVlEOUFwUE1PamVCWXZ0ckFhSmI5NHZVMnNGOUZVM09MTnBkRDB6S3M1eUJidythNENpNEl4czgxK0wrZjYyVHlPUnY5UWZHaWUxWVkzTHBpQWlYUnBOSHlCV2pTVFV1NzluNlBzTGsrQzJxRFhITmZoeDlpNE1tU29veFV0emFGR3AvZUs0d055aDI2bmc5d3dUWVZFYTVkNS9kZ21vVk45NUYwekRhY3pFY3BaNFhJWks3c3lpa0N4ZDJZSkQwSVphNHZ2RlhLdmJTMExnaWtaT3hQVm9ZUklaU0lHQUtWNk10bGZDR2U1NHNSSGtKWnNXdDZ2NlVkd3NBdytlRkdwOUFjZmJPRnB1OUVZOWwwWkk1OEtMWmxUK01TTm9FNmNVUmZRZnpnQ3BkUkdPQ05tYnUwRDBDL0VnQlUvY216VlJBR0t0VUN0d3RzQ3FZU3FrbEpWRGU0TTJoN3k4cElxclA1c0xHNUFaNTBiUUcvOCIsIm1hYyI6IjkxMzgzOWNiMGI2MzUyNzNhM2VmN2NmYzIxYTI1ZDBiOWRjMDViMDQxZjg5ODE3YTQzYWQ4MGFjN2YyZmM5OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZjbStBK1ppSEIweW9NdWo5SzAyQXc9PSIsInZhbHVlIjoibllONUllQS9xVzJIZk5nVlpsT1ltVEVUY3FZWWtxeWlDYXQvWHFNZVFYcmJOcFdHTTJkdWFSZVlsVEZJTGQyTGVEUWxkUFNiS1ZNSmtQRzJxdkttVlVoOC9aOFZqeXF3UytBZEkwK3AxUndiYkJvUDU2Y200RkxkMkhxdG4xd1M5WXNCNW44YmNieTNzRGNib0ZmcGV1VWxUcWNIeGVZU2U3b09ONW9uakRWSGZ0YTZOTUg0UTF3R3YrWHlEa3NzWGw3akc5VDZRMG5yUTdQSmhBN1RnWEJTZW05NTVoN1BkL0tZYmtjTld6TDVFZEZiUmJPRnJwcTlBYWc3c1BMdUVoUlVMc1llNjZaR2ZFSGJzaC8xWHhVWGVQSCs4bUs5cXhibUowTkRsSHpDMWFBeXJKUGVUYUdXS21acmlRalR2NmFyZEg4MHhGbTJTNXJFREY0TUg2dHgyQnhhTUo3b0tHaENoWkhGQzFxd0FxdzU4VUtJVFRCSzJSNmNoVXpKUkh1QXdwSnltWFV4akFKK3YvWFdBWUlyN05OTG05a2s4OSs5aWFoQmtxWTNDTnBTTldsUDgzaTk5VzRMU1RvK2c3dGlzd1NRelNoM0hab0F2RGtOYVRhVWxmYkxGRklGSDJUVWJnWkNQV3NabkFJYnNLZXRRK2VDUVFuckEzM1g3dVUzVEppYi9xSWUvZ1Z2ZWJzT09lOXBVTytTeGdmQ2ZZdmtTMjNYd0dEUkRwN24yWXM3eWk5MUhoK3pOdzFzZUpLZ1JYYXRCa1FLVUVTeUpnSjZDcDBCQ2Jsb0xKS3JKZWh3RThFbE9xV2w5cXdQRFNUMnFNcHM2N05TMDBVaCIsIm1hYyI6IjU5YWI4YzEwNWM2NThmNjg1YjdkYTQwMjdiZTEyYjkwZjg5YmU4NThjODgwYjIxOThhOTQwYjI4MTVmZDhkZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
