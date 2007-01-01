Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге прошли дни беременных
Общество

В Калуге прошли дни беременных

Дмитрий Ивьев
08.04, 08:03
0 185
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В женских консультациях состоялись дни беременных. Как рассказала 8 апреля министр здравоохранения региона Анна Чернова, в Перинатальном центре собрались будущие мамы, которые смогли задать врачам вопросы о течении беременности и родах.

Женщины не только получили медицинские консультации, но и пообщались друг с другом, поделились опытом и впечатлениями. Для гостей организовали полезные мастер-классы и вручили небольшие подарки.

Одновременно в железнодорожной больнице стартовал новый проект «Здравствуй, мама». Анна Чернова отметила, что это важное направление работы, которое призвано поддерживать материнство, укреплять институт семьи и способствовать росту рождаемости.

Главная цель проекта — помочь каждой женщине почувствовать заботу и уверенность в завтрашнем дне. Министр подчеркнула, что качественная медицинская помощь, привлечение опытных специалистов, современное оборудование и социальная поддержка — это необходимые условия, но они должны дополняться моральной и психологической помощью.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+