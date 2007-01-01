В Калуге прошли дни беременных

В женских консультациях состоялись дни беременных. Как рассказала 8 апреля министр здравоохранения региона Анна Чернова, в Перинатальном центре собрались будущие мамы, которые смогли задать врачам вопросы о течении беременности и родах.

Женщины не только получили медицинские консультации, но и пообщались друг с другом, поделились опытом и впечатлениями. Для гостей организовали полезные мастер-классы и вручили небольшие подарки.

Одновременно в железнодорожной больнице стартовал новый проект «Здравствуй, мама». Анна Чернова отметила, что это важное направление работы, которое призвано поддерживать материнство, укреплять институт семьи и способствовать росту рождаемости.

Главная цель проекта — помочь каждой женщине почувствовать заботу и уверенность в завтрашнем дне. Министр подчеркнула, что качественная медицинская помощь, привлечение опытных специалистов, современное оборудование и социальная поддержка — это необходимые условия, но они должны дополняться моральной и психологической помощью.