Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Общество

Калужские студенты взяли «бронзу» в шести номинациях Международной олимпиады по хирургии

Дмитрий Ивьев
08.04, 07:50
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Студенты Калужского госуниверситета имени Циолковского успешно выступили на Международной олимпиаде по хирургии.

Соревнования прошли в белорусском Гродно в рамках Хирургической Лиги Содружества.

Команда университетского хирургического кружка показала хорошие результаты и заняла третьи места сразу в шести направлениях: трансплантология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, урология, торакальная хирургия и абдоминальная хирургия.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+