Калужские студенты взяли «бронзу» в шести номинациях Международной олимпиады по хирургии
Студенты Калужского госуниверситета имени Циолковского успешно выступили на Международной олимпиаде по хирургии.
Соревнования прошли в белорусском Гродно в рамках Хирургической Лиги Содружества.
Команда университетского хирургического кружка показала хорошие результаты и заняла третьи места сразу в шести направлениях: трансплантология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, урология, торакальная хирургия и абдоминальная хирургия.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь