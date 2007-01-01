Главная Новости Общество В Людиново бывшим чиновникам вернули задолженность более 6,2 миллиона рублей
В Людиново бывшим чиновникам вернули задолженность более 6,2 миллиона рублей

Евгения Родионова
07.04, 17:05
Во вторник, 7 апреля, Людиновская городская прокуратура сообщила о выплате 30-ти бывшим муниципальным служащим выплаты в размере 6,2 миллиона рублей.

По данным ведомства, с января 2022 по июнь 2024 года местные власти незаконно удерживали налоги с надбавки за выслугу лет у 30 бывших муниципальных служащих. С июня 2024 года по апрель 2025 года администрация и вовсе приостановила выплаты. В итоге образовался долг - более 6,2 миллиона рублей.

Прокуратура подала в суд и потребовала взыскать эту сумму с местных властей. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Теперь исполнение решения суда держат на контроле. Деньги бывшие чиновники должны получить в полном объёме.

