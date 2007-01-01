Почти каждый пятый калужанин признался в своей ленивости

Согласно данным опроса портала SuperJob, 18% экономически активных жителей Калуги считают себя ленивыми. При этом 72% респондентов категорически отрицают наличие у себя этого качества.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми — 20% против 16%. Возрастной анализ выявил, что реже всего о склонности к лени заявляют люди в возрасте от 35 до 45 лет (17%), тогда как среди молодёжи до 35 лет таких 20%, а среди горожан старше 45 лет — 19%.

Зависимость прослеживается и между уровнем дохода и самооценкой: среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя считают лишь 13% опрошенных.

Что касается профессионального распределения, то чаще других в лени признаются дизайнеры (32%) и аналитики (31%). Немало таких респондентов среди PR-специалистов (28%), юристов (26%), а также инженерно-технических работников и системных администраторов (по 25%).

Реже всего о лени говорят главные бухгалтеры и операторы кол-центров (по 9%), кладовщики (11%), продавцы (12%), маркетологи (15%) и квалифицированные рабочие (16%).