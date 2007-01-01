Почти каждый пятый калужанин признался в своей ленивости
Почти каждый пятый калужанин признался в своей ленивости

Дмитрий Ивьев
07.04, 16:00
Согласно данным опроса портала SuperJob, 18% экономически активных жителей Калуги считают себя ленивыми. При этом 72% респондентов категорически отрицают наличие у себя этого качества.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин называют себя ленивыми — 20% против 16%. Возрастной анализ выявил, что реже всего о склонности к лени заявляют люди в возрасте от 35 до 45 лет (17%), тогда как среди молодёжи до 35 лет таких 20%, а среди горожан старше 45 лет — 19%.

Зависимость прослеживается и между уровнем дохода и самооценкой: среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя считают лишь 13% опрошенных.

Что касается профессионального распределения, то чаще других в лени признаются дизайнеры (32%) и аналитики (31%). Немало таких респондентов среди PR-специалистов (28%), юристов (26%), а также инженерно-технических работников и системных администраторов (по 25%).

Реже всего о лени говорят главные бухгалтеры и операторы кол-центров (по 9%), кладовщики (11%), продавцы (12%), маркетологи (15%) и квалифицированные рабочие (16%).

eyJpdiI6IjlUQWE1d3h0b0ZHcTd1Wk1pMjJndmc9PSIsInZhbHVlIjoiZllmbWFxdW1jOHZKNS9DbFI5TlQ3SUFCZnVLeG5raHlYS0xGQjVFZ3VkdGZWV0FOMlVvUnNPUDlFVkJRR0htNnNyTmFsZkQ2aHNlV1crWTI5Qjlac3IvNjBSdlFrT3ZSVktSazllV2luVnJlU215cXN0cU5CL1R0dWgrUkhsc2p3citIczI0QzVTa2pPT0lEcVF5T254RnJMcVhRTldFNkI0SCtRdzZsdnBkbjR2cVNYc0o1Wlh4SXlsODRTNnNCbjB5UFc1ZWdKd28wWWdCakg5eG1qKzR4WVBndjVUamJIRjNvdlRKcEFrV3JGY1ZNVm1uL2s1L0paaUl4eHpCaUM0cHBORmw5V2pmY212Q1dIUUQ5emNBdXZDWTltNVRZVTlTT2hIeHN6OEMzL0FTVk5VZlFHVUJFMHBPNFQxSnBXMTlsVEJvY2dTQUZSUUNKS1VkZndUTUdCUTA3NGYzSDNESUtyK1p5TFE1aS9JTnBYOUxjK09uOW1UMGV3YVdXRlAyNk93M0VGbXVaUm12S1hKamJ2V3NPTlZyMFB5Wm9tOW1mZmdZNk9zTVordmVCbU1Fa2wxMlU3eHBKbXZFTCIsIm1hYyI6IjQ2YTAzMzJjZDc2ZGEwZTFjODMyNmIzNGY4ZjdiYTBmYTkzNGJlOTY1ZDE0MTdhMTA3ZTRkNmIyMjFiZGZjYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklxNlNhUXRFZlh6bEE1NFdSdEVXekE9PSIsInZhbHVlIjoiUUdCYjU5ZjAvT0JPTDIxeG5pZUlEWW5BN0JQa1drSUMrS243Q25HYnNtaWxsdk1JWTBOT2ovcTBTV0UrVFp1L3RRWnF0dDI2bnFxWTh6eksyK3lVcDlQdDJsdUh3WkQzUFFKK3VidWFOaCtETmxVZDQwVDFlUmJTQTM4cDg5eERWNms1ZGt6YjdlY0hSTjE2dVNOQ0ZwUEtUZ0xlSFcxZ0F1aXBaMnRFL2VDRFdGTzUxYUVTRko0Um43bWZsdHZ4ZWNjZ2dVbFNUbTErVFVkaWJ2dnNoYnBkaENqb2U3WHFTZ2U4dW9sUFo5VjYwMDZ5ZFlHUnJ5NEswTEFPQTZrK1dwSmh5WUw4eG4rQTRGaDVvMlpuM0JrQU5ER2xIcUJHN0hMb2ZjMXRRcmVMZHJpYWlMZ2NSR2VUbXU5MXRqUEhFQ3B0WWQ5bCtQalJqMnc5K3N5cDJDcHVpd2M1OHU3ZFRjY0dUNWxJMWZnQmEzZlhqd1pmWWZjQ0lsNkMzbFNrUlo3TW9jVTZTM1A5SXlSeFNOaXpMVUlvYmoxMDk5c1o4emZzV3dlQllkcHI1OERmdFphWi9xamlhVWlLVUpGWllWSzFZZkxNck9wYURWMjU2NWhsQXl0bGhTSDgyT0doNzBaV0Z1WjJTM0ozYXI4MlFPQmNSSjY5NGZtVE16elhVQmhnbUg4cjhoRmN2bkpRNTlHU0Uxc04rMWtYSCs0MUM2eHU2dlBjcko4Ukc3ZVg2bkFNcW5nTjdFSldBQnIvMjRES3l3M3lyTUl2WDVsWElOd3IxUHVCQUFUZ09TNHcrNGZCTGJZSDlHRzlnRFh3VElyWC93Vlp3Y2N4anlScyIsIm1hYyI6ImI2ZjRjNzI5ZjY2OWE2Y2FiZjllYTc3NWExNWJhMTJlMGQwMTA4YjdlODE2OTM5NmRjOGYzNzRjY2MzOTNiZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
