Калужане восстановили отопление в четырёх домах Первомайска

В этом городе работает аварийная бригада из Юхновского округа, сообщил во вторник, 7 апреля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Он отметил, что коммунальщики трудились в квартале 60 лет СССР, где провели ремонт сразу в нескольких домах.

- Рабочие заменили изношенные участки трубопроводов и стояков, а также подключили к системе отдельные квартиры, - пояснил министр. - Вместо старых коммуникаций специалисты установили современные полипропиленовые трубы.